Цифровое побережье

15:06, 05 марта 2019, ПАИ

На прошлой неделе в Калининграде мне моментально вспомнился спор о трёх словах с набережной Великой в Пскове и географические аргументы охранителей, настаивающих, что Россия начинается или во Владивостоке, или в Калиниграде, но не под стенами Псковского кремля. Ну, бывает, перепутали световую инсталляцию с дорожным указателем. Зато российский полуанклав по праву может гордиться тем, что цифровая Россия совершенно точно начинается на калининградском побережье Балтийского моря.

Местное время на час отстаёт от московского, но технологии благодаря активному взаимодействию региональных властей и «Ростелекома» не уступают тем, что развиваются на территории «большой России». С 2014 года в Калининградской области работает комплекс «Безопасный город», способный распознавать лица и госномера автомобилей, с 2016-го - единый номер вызова экстренных служб «112», а уже этом году в курортном Светлогорске построен и сдан «Умный дом», калитку в котором, как iPhone, можно разблокировать отпечатком пальца. Будущее is now, как говорится.

«Где Калининград, а где Псков? Какой уж тут безопасный город с умными домами, нам бы дороги сделать!» - вздохнут псковичи. Не знаю насчёт дорог (надежда умирает последней), но вот умные дома в безопасном городе точно появятся. Впрочем, давайте сначала о том, как всё устроено в самом компактном — 100 на 200 километров — регионе страны.

Служба спасения 112

Директор калининградского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Семёнов уточнил, что в 2016 году область стала пилотным регионом для внедрения сервисов «Системы 112». На Северо-Западе полностью эта система действует только в Санкт-Петербурге, республике Коми и в Калиниградской области. «Ростелеком» разработал и запустил маршрутизацию вызовов от всех операторов связи по схеме «абонент — система-112 — экстренные оперативные службы».

В Калиниградской области к системе-112 подключены все дежурные части отделов полиции, пожарные части, единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) всех муниципалитетов, центр тушения лесных пожаров, аварийная служба газовой сети, скорая медицинская помощь и служба «Антитеррор».

Система покрывает 100% территории региона и обслуживает всех её жителей. Теперь в случае экстренной ситуации калининградцам нет необходимости перебирать в памяти десяток номеров, достаточно набрать «112» и оператор, выяснив, что произошло, моментально направит специалистов к месту происшествия. Это очень удобно, например, если ситуация требует одновременного участия и медиков, и полиции, и пожарной команды. Представьте, если бы вам пришлось самостоятельно обзванивать трёх (!) диспетчеров и трижды рассказывать, что произошло. В состоянии паники и отсутствия времени — это абсолютно невозможно. Позвонить по номеру «112» можно круглосуточно и со стационарного, и с мобильного телефона даже при отсутствии sim-карты и сигнала оператора.

Помните, в 1990-е на российском телевидении показывали документальный сериал «Служба спасения 911»? Американцы звонили на единый номер с просьбами спасти то котёнка, то ребёнка. Тогда это казалось чем-то необыкновенным, ведь им не нужно было запоминать целый список заветных номеров.

«Ростелеком» оснастил главное звено системы-112 — Центр обработки вызов — программно-аппаратным комплексом для приёма звонков, интегрировал Центр в работу диспетчерских оперативных служб и обучил персонал обеих сторон работе с системой.

Начальник регионального отряда противопожарной службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны Олег Полищук рассказал, что по большому счёту Центр обработки вызовов — это колл-центр, куда ежедневно поступает порядка 2-2,5 тысяч звонков. На смене одновременно работают 12 операторов (всего рабочих мест 16), поэтому вероятность дозвониться до диспетчеров Центра больше, чем если бы горожане по старинке звонили напрямую в «Скорую», где вызовы принимают всего два-три оператора.

В среднем ответа сотрудников Центра приходится ждать 4 секунды. Проверить этот факт журналистам предложили на месте — оператор сняла трубку после первого гудка.

Во время разговора с обеспокоенным абонентом диспетчеры заполняют карточку с первичной информацией, которая мгновенно по каналам связи, которые также обеспечил «Ростелеком», отправляется в диспетчерскую одной или сразу нескольких экстренных служб. Принять и передать информацию оператор должен в течение минуты.

По словам операторов, на линию звонят и дети, которым страшно одним дома, и женщины, которые вынужденно возвращаются домой в поздний час и просят поддержать их, и даже те, кто решил предпринять попытку самоубийства. Поэтому все диспетчеры прошли не только профессиональную, но и психологическую подготовку. К тому же на смене постоянно дежурит психолог, способный вступить в разговор с непростым абонентом. Но большая часть калининградцев по номеру «112» всё-таки вызывают службы «03» и «02». Впрочем, бывают и нестандартные случаи. Однажды, например, в Калининград дозвонились два рыбака из соседней Польши: сработал роуминг и унифицированная по всей Европе служба «112». Поляки страшно удивились, что им ответили на русском, но штатный переводчик Центра объяснил, в чём дело.

Настоящим испытанием для системы-112 стали матчи Чемпионата мира по футболу-2018. Операторы Центра обработки вызовов, прошедшие курсы английского, круглые сутки принимали звонки от иностранных болельщиков. Причём иностранцы могли набрать единый номер вызова экстренных служб, который был им более знаком: 112 или 911. В обоих случаях они попадали в нужную диспетчерскую. Во время ЧМ в службу-112 обратились гости из Австралии, Бельгии, Великобритании, Индии, Колумбии, Люксембурга, Марокко, США, Хорватии, Швейцарии и Эстонии.

А что у нас? По данным пресс-службы новгородского и псковского филиала «Ростелекома», в нашем регионе объявлен конкурс на оказание услуг по приобретению в лизинг системы «112» на базе Единых дежурных диспетческих служб (ЕДДС) муниципальных образований. Компания-победитель и будет проводить работы по развитию системы-112 в Псковской области. «Ростелеком» рассматривает возможность участия в этом конкурсе.

«Большой брат с̶л̶е̶д̶и̶т наблюдает за тобой»

Нет, это всё-таки не Оруэлл, не «1984». Комплекс «Безопасный город» в Калинградской области создан не для слежки, а для предотвращения неприятных ситуаций. Подобный «колпак» должен смущать (а в идеале — удерживать от правонарушений) только тех, кому есть что скрывать. Видеокамеры «на каждом столбе» (в калининградском комплексе их порядка 1200) гарантируют определённую безопасность граждан, сохранность исторических объектов и памятников и стопроцентное решение спорных ситуаций, например, в случае ДТП.

Ситуационный центр «Безопасного города» и его операторы находятся в одном здании с диспетчерской системы-112. Сюда поступает информация с 900 городских камер и 300 региональных. Их монтаж проводился по согласованию с силовыми ведомствами, которые подсказывали наиболее опасные перекрёстки и участки в аэропорту и на вокзалах, которые требуют повышенного внимания. Все камеры на объектах транспорта обладают функцией распознавания лиц. Распознавание происходит по уникальным точкам и чертам, которыми, как и отпечатками пальцев, обладает каждый из нас. Такое пристальное внимание обеспечено гражданам, которые по каким-то причинам попали в базы данных силовых структур. Отличный инструмент для «отлова» тех, кто находится в федеральном розыске, алиментщиков и других граждан с пониженной социальной ответственностью. Все изображения лиц проходят исключительно под номерами, никаких паспортных данных и прочей персональной информации. Всё это и только по необходимости доступно лишь полиции, но не операторам ситуационного центра.

Камерами оборудованы все автомобильные пункты пропуска через госграницу РФ. И в городе, и на погранпереходах аппараты способны распознавать автомобильные номера. Эта фича позволяет оперативно контролировать въезд и выезд за пределы региона автомобилей в розыске. Цены нет этой функции, если вдруг ваш автомобиль угнали.

Директор калининградского филиала «Ростелекома» Алексей Семёнов тут же предложил протестировать систему на себе. Оператор внёс в систему госномер его автомобиля и через пару секунд на мониторе появились изображения, по которым можно было отследить перемещения иномарки за последние несколько дней.

Помимо ежедневной работы в онлайн-режиме операторы работают с данными архива, отрабатывают запросы полиции по поиску преступников, розыску транспортных средств, по фактам драк и разбоев. Записи с камер хранятся в центре 30 суток, по особым запросам от граждан и силовых ведомств — 90.

Немного цифр для наглядности. За 2018 год с помощью «Безопасного города» полицейские раскрыли более 200 преступлений и порядка тысячи административных правонарушений. Благодаря стационарным и мобильным комплексам фиксации в составе «Безопасного города» за год выявлено 430 тысяч нарушений ПДД. На одних только нарушителях скоростного режима калининградская казна заработала 177,5 млн рублей. Всего за год система более 46,5 тысяч раз зафиксировала номера автомобилей, находящихся в угоне или причастных к совершению правонарушений.

На основных исторических объектах Калининграда размещены камеры с антивандальной системой и «стерильной зоной». Как только в этой зоне появится человек, система подаст сигнал. Камеры в местах массового пребывания граждан обладают возможностью распознавать толпу, система также уведомит об этом оператора, который примет решение: может ли ситуация считаться чрезвычайной.

Помимо камер «Безопасный город» - это ещё и 14 терминалов экстренной связи с полицией, смонтированных по всему Калининграду. Чтобы сообщить о криминале, достаточно нажать кнопку на таком устройстве. Это быстрее, чем с помощью телефона, и удобнее, если смартфон у вас только что украли — не придётся приставать к прохожим с просьбой позвонить. Побаловаться с кнопкой не получится — вас тут же найдут. Каждый такой терминал находится под наблюдением.

Серверная службы-112 и «Безопасного города» занимает просторную комнату на первом этаже здания. Для неискушённого наблюдателя это всего лишь сотни переплетённых проводов и мигающих датчиков, на самом деле — охраняемый стратегический объект. В помещении по соседству находятся огромные аккумуляторы, способные в течение четырёх часов поддерживать работу серверов в случае отключения электричества. На деле работать аккумуляторам приходится всего пару минут — за это время до полной мощности разгоняется автономный дизель-генератор.

Умная многоэтажка

В финале журналистов решили поразить окончательно и отвезли на живописное побережье Балтийского моря, в город-курорт Светлогорск в 50 километрах от Калиниграда. Переселиться сюда захотелось ещё до демонстрации умного дома. Невозможно не влюбиться в поросшие соснами песчаные дюны, в почти игрушечную железную дорогу посреди города, в деревянный «кукольный» вокзал Светлогорска-1, в старинные виллы, реновированные особняки и в мельничный пруд с отличным променадом вдоль кромки воды. Начинённая электроникой семиэтажная новостройка на 32 квартиры подтвердила мои подозрения окончательно: Светлогорск - город-мечта.

Представитель компании-застройщика «Русская Европа» Владимир Суханов рассказал, что квартиры в умном доме имеют формат дачи на море, а повышенный интерес к такой недвижимости проявляют жители регионов-соседей Калининграда по СЗФО. Порядка 70% мест под солнцем уже раскуплено. Стоимость квадратного метра в доме на улице Горького — 100 тысяч рублей. Псковским обитателям одноимённой улицы не снились ни такие цены, ни подобный уровень комфорта.

Директор департамента технической инфраструктуры макрорегиона «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Константин Маевский уточнил, что умный дом умён как минимум по трём причинам: наличие IP-домофона, видеонаблюдения и телеметрии — сбор показаний счётчиков без участия человека. Всеми этими функциями можно запросто управлять с помощью смартфона, находясь при этом в любой точке мира с Wi-Fi или 4G.

Домофон при входе на территорию дома можно открыть несколькими способами: с помощью ключа, с помощью отпечатка пальца («Ростелеком» впервые применил здесь биометрические технологии) или через приложение на мобильном телефоне. Домофон оснащён видеокамерой: хозяин может получать изображение визитёра на свой смартфон или видеопанель в квартире.

«Человек может находиться в любой точке и с телефона впустить гостей в дом. А если к вам должна прийти сервисная служба, то хозяин жилья может сформировать временный код на 24 часа», - пояснил Константин Маевский.

В личном кабинете на сайте myhome.rt.ru настроена опция «Журнал событий» для хранения истории звонков в домофон. Так жильцы смогут узнать, кто и когда к ним приходил.

Всего за безопасностью резиденции следят 11 камер. Услуга, которую предлагает «Ростелеком», позволяет вести съёмку в онлайн-режиме, в темноте, со звуком, а также индивидуально настраивать сценарии видеоаналитики: например, камеры могут фиксировать только движение, крики или пересечение определённой линии.

На первом этаже умного светлогорского дома располагается своя котельная, обеспечивающая автономное отопление и горячее водоснабжение. Здесь же находятся общедомовые счётчики тепла и воды и датчики, подключённые к «электронным мозгам». Они обеспечивают систему сбора и анализа данных (та самая телеметрия).

Как и в любом обычном доме, на лестничной площадке имеются индивидуальные приборы учёта потребления электроэнергии. По аналогии с общедомовыми счётчиками данные о потраченных киловаттах автоматически собираются с каждой квартиры и передаются на сервер. Доступ к этой информации в личном кабинете может получить не только хозяин квартиры, но и его управляющая компания. Никаких тебе споров, никаких внезапных долгов или переплат. Разработчики обещают, что специальное мобильное приложение для контроля за умным домом появится уже в апреле.

Помимо всех этих удобных радостей в комплект к умному дому «Ростелеком» готов предложить систему датчиков для умной квартиры. В базовый комплект входит датчик открытия дверей и окон, в комплект «Безопасность» — датчик движения и датчик протечки, датчик дыма. Расширенный комплект, помимо прочего, включает умные лампочки и розетки, работу которых можно регулировать с помощью телефона. Едешь к морю, а тебя, к примеру, уже ждёт горячий чайник и тёплые полы нагрелись до комфортной температуры. Будущие хозяева квартир вольны самостоятельно выбирать необходимый им перечень услуг. В комплекте владельцы недвижимости получают не просто набор датчиков, но и гарантированную техподдержку со стороны «Ростелекома».

Проект умного дома стал пилотным не только на территории Калининградской области, но и в целом по стране. По данным пресс-службы компании, уже в этом году свой умный дом появится и на дальнем Завеличье в Пскове. Один из застройщиков ведёт переговоры с «Ростелекомом» относительно перечня услуг, предоставляемых компанией.

Судя по всему, одним только умным домом дело в Псковской области не ограничится, потому что ещё 14 февраля в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор региона Михаил Ведерников и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский подписали соглашение о сотрудничестве в реализации проекта «Умный регион». Проект позволит сделать городскую среду более комфортной и повысит экономическую эффективность городских сервисов. «Умный регион» — настоящая городская экосистема, включающая не только умные датчики и счётчики, умные IP-домофоны и системы видеонаблюдения в домах, но также умные остановки, паркоматы и даже светофоры.