Псковский ВООПИиК просит убрать инсталляцию «Россия начинается здесь» на время паводка

16:05, 08 марта 2019, ПАИ

Псковское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) просит убрать инсталляцию «Россия начинается здесь» на период паводка. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении ВООПИиК, соответствующее обращение на имя главы администрации Пскова Александра Братчикова направил председатель регионального отделения организации Андрей Лебедев.

В частности, в обращении отмечено, что инсталляция «Россия начинается здесь» расположена в паводковой зоне. «В связи с приближением паводка и ледохода по реке Великой, уже в ближайшее время конструкция будет представлять реальную угрозу населению. Согласно данным ГУ МЧС по Псковской области в апреле 2011 года уровень воды в районе набережной реки Великой превышал отметку 5 метров, при среднем уровне 3,6 метра, опасном уровне 4,1 метра, что говорит о безусловной периодичности случаев превышения или опасного приближения к уровню неблагоприятных и опасных явлений в период ледохода на реке Великой», - говорится в обращении.

Также в нем отмечается, что по данным псковского Гидрометцентра снежный покров зимой 2018-2019 годов более чем вдвое превышает норму. «Поводковая ситуация последних лет показывает, что в большинстве весенних сезонов происходит подтопление набережной. По ней движутся льдины, вес которых зачастую превышает вес отдельных элементов металлической конструкции, создавая тем самым возможность их падения, повреждения набережной, вызывает опасность для граждан, прежде всего несовершеннолетних и малолетних. Вес конструкции составляет около 4,5 тонн, высота около 5 метров, ширина около 45 метров. Кроме того, совершенно очевидно, что нахождение подключенных к электросетям объектов в паводковой зоне недопустимо», - отмечается в обращении.

«В связи с вышеизложенным просим вас принять срочные меры по демонтажу и вывозу данной конструкции с набережной реки Великой до начала паводка и до его полного завершения», - попросил председатель регионального отделения ВООПИиК.

Отметим, инсталляция была установлена в 2016 году и стала популярным туристическим объектом. В начале 2018 года она была демонтирована в преддверии ледохода. Однако затем на набережную вернулось лишь слово «Россия»: против восстановления инсталляции выступило региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), по мнению которого ее нахождение в охранной зоне псковского Кремля незаконно.

6 июля Псковский городской суд отказал в удовлетворении иска ВООПИиК. При этом он оставил в силе обеспечительные меры, заключавшиеся в запрете на установку инсталляции, до момента вступления решения в законную силу.

ВООПИиК обжаловала решение суда по судьбе инсталляции 13 августа. Кроме того, 17 июля председатель регионального отделения организации Андрей Лебедев подал в прокуратуру Пскова заявление с жалобой на «неоднократное игнорирование и нарушение» администрацией города определения суда о принятии обеспечительных мер по делу о запрете на установку инсталляции «Россия начинается здесь».