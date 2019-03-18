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Общество

Жителям себежской деревни Томсино стали угрожать в соцсетях после ситуации с Перчиковой

Жители деревни Томсино Себежского района стали получать угрозы в сети Интернет после обвинений Еленой Перчиковой односельчан в том, что они угрожают ей и ее дочери Таисии. Об этом пишет газета «Комсомольская правда - Псков» со ссылкой на сообщение местной жительницы Галины Даниловой.

«Население Томсино взбудоражено. Люди ни в чем не виноваты. Никто соседей этих не трогает. Наоборот, когда они переехали, им всячески помогали: овощи приносили, варенья и соленья, сено для скотины, дрова для отопления дома. Им и дальше помогали бы, – рассказала Галина Данилова. – Им зла никто не желал. Но после обвинений ее [Елены Перчиковой] взорвались соцсети. Жители деревни получают угрозы в интернете. Женщины плачут: нас называют фашистами и террористами. Это очень тяжело. Хорошо, что еще не у всех есть странички в социальных сетях».

Отмечается, что негативные «послания» отправлялись с «фейковых» страничек в адрес соседей Перчиковых уже 17 марта. «Семья эта ни с кем не контактирует, только гражданский муж Елены. А она говорит про нас такое…», – добавила Галина Данилова.

Напомним, в декабре 2018 года Тася Перчикова написала Владимиру Путину письмо с просьбой помочь в приобретении минитрактора для семьи. По словам ее матери, после этого у Перчиковых испортились отношения с соседями. СМИ сообщили, что в отношении семьи началась травля. Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области провело проверку по сообщениям в СМИ об угрозах, якобы поступавших в адрес Перчиковых, но эта информация не подтвердилась. По поручению губернатора Михаила Ведерникова создана комиссия для проверки обстоятельств ситуации, в настоящее время она работает в Себежском районе.

Власти Псковской области готовы в ближайшее время оказать необходимую помощь Таисии и Елене Перчиковой, которые, как сообщил ряд средств массовой информации, столкнулись с травлей со стороны соседей.

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  • История Таси Перчиковой
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