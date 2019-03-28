Александр Котов поблагодарил губернатора за быструю подготовку закона о льготах на оплату вывоза мусора для многодетных

14:43, 28 марта 2019, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова за быструю реакцию на рекомендации «Единой России» по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 31-сесии регионального парламента, сегодня депутаты рассмотрят подготовленный администрацией области законопроект, который позволит отдельным категориям граждан воспользоваться правом на льготу по оплате коммунальных услуг, в том числе сбора и утилизации ТКО.

Александр Котов отметил, что в областное законодательство будут внесены изменения, в соответствии с которыми услуга по сбору и вывозу ТКО будет отнесена в разряд коммунальных. И, соответственно, все меры социальной поддержки различным категориям граждан, в том числе многодетным семьям, которые они получают на коммунальные услуги, будут предоставлены и на услугу по сбору и вывозу ТКО. «Подходы к определению этих категорий прежние», - добавил Александр Котов.

Он напомнил, что изменения в закон подготовлены и внесены по рекомендации Псковского областного Собрания на предыдущей сессии, они были направлены в адрес администрации региона.