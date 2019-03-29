Обманувший пенсионерку псевдоработник газовой службы задержан в Великих Луках

11:07, 29 марта 2019, ПАИ

В Великих Луках полиция задержала псевдоработника газовой службы, который обманул 90-летнюю местную жительницу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как ранее сообщало ПАИ, днем 27 марта к пенсионерке в квартиру дома на улице Карла Либкнехта зашел неизвестный мужчина, который представился работником одной из коммунальных служб. Он сообщил, что в квартире необходимо заменить газовый счетчик. В связи с этим он попросил предоплату. Пенсионерка передала ему около 22 тысяч рублей. Перед уходом «специалист» сказал пожилой хозяйке, что зайдет к ней через две недели и тогда займется установкой счетчика. Вскоре выяснилось, что к пенсионерке приходил мошенник.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Стражи порядка задержали 27-летнего ранее судимого великолучанина, который уже дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.