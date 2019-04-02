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Общество

До +15 прогреется воздух в Псковской области 3 апреля

3 апреля в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью температура воздуха опустится до -1…-6 градусов, а днем поднимется до +10…+15.

Будет дуть ветер юного-восточного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

Вскрытие Псковского и Чудского озер прогнозируется во второй декаде апреля. На данный момент в регионе введен запрет выхода и выезда на лёд водоемов. Распоряжение региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 5 марта подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Около 90 нарушителей запрета выхода на лёд  Псковского, Теплого и Чудского озер привлекут к административной ответственности. Им грозит наказание в виде штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей.  Во время действия аналогичного запрета в декабре 2018 — январе 2019 годов штрафы заплатили 24 человека.

В лесах Псковской области сохраняется 1-й класс пожарной опасности по погодным условиям. Регулярно фиксируются случаи неконтролируемых палов травы

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