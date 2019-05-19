На два месяца продлили арест для бывшего псковского вице-губернатора Александра Кузнецова

11:39, 20 мая 2019, ПАИ

Срок ареста бывшего заместителя губернатора Псковской области продлён ещё на два месяца. Под стражей он останется до 11 июля, сообщили Псковскому агентству информации в Объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Александр Кузнецов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, 6 октября 2011 года супруга Александр Кузнецова заключила с исполнительным директором ООО «ВестСтрой» Очневым договор купли-продажи жилого дома на сумму 6 млн 350 тыс. рублей. В период 7 октября 2011 года по 30 марта 2012 года женщина заплатила Очневу за строительство дома 5 млн рублей.

С 1 сентября 2012 года до 10 октября 2013 года руководитель ООО «ВестСтрой» запросил у Александра Кузнецова оставшийся 1 млн 350 тыс. рублей. Однако, вице-губернатор, действуя из корыстных побуждений, в ходе личной беседы с Очневым потребовал передачи ему взятки в виде освобождения его супруги от обязательств по выплате оставшейся части средств за дом. При этом Александр Кузнецов предложил застройщику оказать содействие в заключении с его юрлицами выгодных государственных и муниципальных контрактов, а также при разрешении проблемных вопросов с органами власти и местного самоуправления в ходе их деятельности.

Очнев принял предложение. Александр Кузнецов, выполняя обещание, обеспечил победу ООО «Вест-Строй» в открытом аукционе на право заключить государственный контракт на строительство лечебного корпуса Стругокрасненской районной больницы на сумму 40 млн 589 тыс. 773 рубля 29 копеек. Он был подписан 6 декабря 2013 года.

14 декабря 2018 года в отношении Александра Кузнецова 14 декабря были проведены следственные действия сотрудниками правоохранительных органов и возбуждено уголовное дело. 15 декабря ему предъявили обвинение. С того момента бывший вице-губернатор находится под стражей.