Инвестиции в Псковскую область заинтересовали десятки стран

17:09, 24 мая 2019, ПАИ

Презентация экономического и инвестиционного потенциала Псковской области 24 мая на площадке Торгово-промышленной палаты собрала почти 200 участников. Среди приглашенных — руководители федеральных Министерств и ведомств, международных организаций, посольств и Торговых представительств иностранных государств, органов власти субъектов, крупных производственных предприятий, компаний, регионов России и 10 иностранных государств, предприниматели Москвы. В зале также собрались специалисты ведущих образовательных вузов России, руководители общественных организаций и различных профильных ассоциаций, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников с коллегами детально рассказали об инвестиционном, промышленном, сельскохозяйственном, туристическом потенциале региона и условиях для ведения бизнеса.

Инвестиционные возможности особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» представил и. о. генерального директора Олег Бедских. Он отметил, что ОЭЗ «Моглино» наделена специальным юридическим статусом, который позволяет предоставлять инвесторам ряд налоговых льгот и таможенных преференций, а также гарантирует доступ к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре.

Об опыте создания электротехнического кластера Псковской области сообщил депутат Государственной Думы Российской Федерации, руководитель регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей России Александр Козловский.

Председатель Совета директоров АО Группа компаний «Титан» Михаил Сутягинский остановился на возможностях промышленной кооперации.

По итогам выступлений губернатор и представители региона ответили на вопросы из зала.

Представители бизнес-сообщества, заинтересованные в развитии производств на территории Псковской области, пообщались с руководством региона напрямую.

Дни Псковской области в Москве проходят по договоренности Губернатора региона Михаила Ведерникова и Мэра Москвы Сергея Собянина. Цель мероприятия — презентация инвестиционных и туристических возможностей субъекта на столичных площадках, налаживание дополнительных связей и коммуникаций, обмен опытом в различных областях.