0
11:47
Михаил Ведерников пригласил инвесторов на Ганзейские дни в Псков
11:32
Сергей Катырин: У Псковской области неисчерпаемый потенциал
11:04
Президент ТПП РФ заявил о готовности Палаты помогать Псковской области
14:53
В Москве открылась выставка-ярмарка «Псковские вкусы»
08:05
Губернатор открывает Дни Псковской области в Москве
07:22
Александр Братчиков готовится к первому «полноценному» отчету о работе на посту сити-менеджера Пскова
13:11
Вера Емельянова: Псковская область заинтересована в развитии человеческих ресурсов
Еще новости
Экономика

Инвестиции в Псковскую область заинтересовали десятки стран

Презентация экономического и инвестиционного потенциала Псковской области 24 мая на площадке Торгово-промышленной палаты собрала почти 200 участников. Среди приглашенных — руководители федеральных Министерств и ведомств, международных организаций, посольств и Торговых представительств иностранных государств, органов власти субъектов, крупных производственных предприятий, компаний, регионов России и 10 иностранных государств, предприниматели Москвы. В зале также собрались специалисты ведущих образовательных вузов России, руководители общественных организаций и различных профильных ассоциаций, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников с коллегами детально рассказали об инвестиционном, промышленном, сельскохозяйственном, туристическом потенциале региона и условиях для ведения бизнеса.

Инвестиционные возможности особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» представил и. о. генерального директора Олег Бедских. Он отметил, что ОЭЗ «Моглино» наделена специальным юридическим статусом, который позволяет предоставлять инвесторам ряд налоговых льгот и таможенных преференций, а также гарантирует доступ к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре.

Об опыте создания электротехнического кластера Псковской области сообщил депутат Государственной Думы Российской Федерации, руководитель регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей России Александр Козловский.

Председатель Совета директоров АО Группа компаний «Титан» Михаил Сутягинский остановился на возможностях промышленной кооперации.

По итогам выступлений губернатор и представители региона ответили на вопросы из зала.

Представители бизнес-сообщества, заинтересованные в развитии производств на территории Псковской области, пообщались с руководством региона напрямую.

Дни Псковской области в Москве проходят по договоренности Губернатора региона Михаила Ведерникова и Мэра Москвы Сергея Собянина. Цель мероприятия — презентация инвестиционных и туристических возможностей субъекта на столичных площадках, налаживание дополнительных связей и коммуникаций, обмен опытом в различных областях.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников пригласил инвесторов на Ганзейские дни в Псков
24 мая 2019
Михаил Ведерников пригласил инвесторов на Ганзейские дни в Псков
Сергей Катырин: У Псковской области неисчерпаемый потенциал
24 мая 2019
Сергей Катырин: У Псковской области неисчерпаемый потенциал
Президент ТПП РФ заявил о готовности Палаты помогать Псковской области
24 мая 2019
Президент ТПП РФ заявил о готовности Палаты помогать Псковской области
В Москве открылась выставка-ярмарка «Псковские вкусы»
23 мая 2019
В Москве открылась выставка-ярмарка «Псковские вкусы»
Губернатор открывает Дни Псковской области в Москве
23 мая 2019
Губернатор открывает Дни Псковской области в Москве
Вера Емельянова: Псковская область заинтересована в развитии человеческих ресурсов
21 мая 2019
Вера Емельянова: Псковская область заинтересована в развитии человеческих ресурсов
21 мая 2019
Ганзейская научно-практическая конференция открылась в Пскове
Псковские экоовощи и мясные деликатесы представят на выставке-ярмарке в Москве
16 мая 2019
Псковские экоовощи и мясные деликатесы представят на выставке-ярмарке в Москве

Идет загрузка...