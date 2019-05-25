Михаил Ведерников: Дни Псковской области в Москве дадут хороший импульс развитию региона

13:44, 25 мая 2019, ПАИ

Дни Псковской области в Москве дадут хороший импульс социально-экономическому развитию региона, уверен губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он заявил по итогам череды мероприятий, которые прошли в столице 23-24 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Глава региона подчеркнул, что главным является подписание с Москвой программы сотрудничества на 2019-2023 годы, в которой отражены все основные направления: культура, туризм, образование, спорт, молодежная политика, обмен бизнес-делегациями, совместная реализация ряда важных проектов и инициатив, включенных в национальные проекты. "Все эти договоренности абсолютно предметные", - сказал Михаил Ведерников. Он добавил, что ряд поручений мэр Москвы Сергей Собянин дал сразу по итогам переговоров, и 25 мая их решение обсуждалось уже по телефону. "Уверен, что в ближайшем будущем жители Псковской области увидят положительные результаты этой работы», — заявил губернатор.

Он также заметил, что настолько масштабно Псковская область в Москве себя еще не презентовала. «В целом все получилось. Мы не ожидали, что у москвичей и гостей города будет настолько большой интерес к нашим проектам и мероприятиям», — добавил Михаил Ведерников и напомнил об успешной презентации экономического и инвестиционного потенциала региона, которая прошла в Торгово-промышленной палате РФ и собрала более 200 участников из разных субъектов РФ и 10 стран.

Дни Псковской области в Москве прошли по договоренности Михаила Ведерникова и Сергея Собянина. В столице были презентованы инвестиционные и туристические возможности региона, налажены дополнительные связи и коммуникации, проведен обмен опытом в различных областях. В Москве работали выставка-ярмарка псковских товаропроизводителей и фотовыставка достопримечательностей региона, были организованы товарищеские встречи между боксерами и самбистами Псковской области и Москвы, круглые столы по туризму, образованию, здравоохранению, ЖКХ, добровольчеству. Завершились Дни Псковской области в Москве гала-концертом мастеров искусств региона.