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Общество

Псковскую область будут рекламировать в тех субъектах, откуда туристы смогут приехать без пересадок

При размещении рекламы туристического потенциала Псковской области власти будут ориентироваться на те субъекты России, откуда туристы могут добраться до региона без пересадок. Об этом сообщила и. о. председателя областного комитета по туризму Ольга Качнова в ответ на предложение активизировать рекламную компанию по продвижению Псковской области по всей России. Инициатива прозвучала на круглом столе «Роль культурно-познавательного туризма в социальном и экономическом развитии регионов», который проходит в Научно-культурном центре в Пушкинских Горах 27 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Ольга Качнова пояснила, что тратить деньги на рекламу региона по всей России пока не логично, поскольку турпоток завязан на транспортную логистику. По ее словам, основной туристический поток составляют индивидуальные путешественники, поэтому работает Информационный туристический центр и выпускаются буклеты для туристов.

Она рассказала, что был опыт проведения рекламных компаний в Санкт-Петербурге в общественном транспорте, который дал результаты. В дальнейшем планируется повторить подобный опыт - приглашать людей в нетуристический сезон.

Ольга Качнова подчеркнула, что необходимо развивать инфраструктуру в плане увеличения количества номеров и точек питания, а также инфраструктуру городского туризма – создавать такую среду для туриста, чтобы он всегда мог найти, чем себя занять. В Пскове, по ее мнению, это есть, и планируется создать такую среду в Печорах, Пушкинских Горах и Великих Луках.

Председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев добавил, что медиаплан продвижения региона есть.

Туристический потенциал Псковской области был представлен в Москве в рамках дней региона в столице 23-24 мая. Председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова заявила, что Москва – это главный стратегический партнёр, особенно для длинных многодневных туров, которые предлагает Псковская область.

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