Автобус «Псков-Новоржев» теперь встречает пассажиров с «Ласточки»

11:34, 04 июня 2019, ПАИ

С 1 июня меняется схема движения междугороднего автобуса №685 «Псков – Новоржев». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковпассажиравтотранс», теперь автобус будет заезжать на железнодорожный вокзал Пскова к прибытию поезда «Ласточка» из Санкт-Петербурга.

Утром от вокзала автобус отправляется в 10:27, вечером - в 18:02. Псковичи смогут сесть в автобус на остановке «Вокзал», в непосредственной близости от перрона.

Три «Ласточки» ходят из Пскова в Санкт-Петербург с августа 2018 года благодаря договоренностям губернатора Михаила Ведерникова и РЖД. В феврале 2019 года «Ласточки» впервые в одном маршруте соединили Псков, Великий Новгород и Петрозаводск.

Запуск скоростных поездов - часть заявленной Михаилом Ведерниковым стратегии по ликвидации транспортной изоляции Псковской области. По субботам и воскресеньям «Ласточка» будет следовать из Санкт-Петербурга через Псков до станции Печоры, в будние дни – до станции Псков. С расписанием можно ознакомиться здесь.

Купить билеты на поезда «Ласточка» можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» (pass.rzd.ru), а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Стоимость проезда зависит от класса обслуживания, времени, оставшегося до отправления поезда, а также от спроса пассажиров на выбранный рейс. Действуют специальные предложения для различных категорий пассажиров.