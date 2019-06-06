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Общество

Пушкинская конференция открылась в Пскове

6 июня, в день 220-летия со дня рождения А. С. Пушкина и День русского языка в России, в Псковской области открылась международная научно-практическая конференция «А. С. Пушкин и русская культура. История и современность русского языка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В двухдневной конференции участвуют школьники, учителя начальных классов и преподаватели русского языка из Псковской области, Санкт-Петербурга, Нарвы (Эстония), Резекне (Латвия) и Белоруссии.  Их ждут научно-популярные лекции, круглые столы и мастер-классы, которые пройдут в мемориальном музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова (Плюсский район), усадьбе Философовых (Бежаницкий район), мемориальном музее-усадьбе С. В. Ковалевской (Великолукский район), в Пскове и Пушкинских Горах.

Темы круглых столов и мастер-классов — «Словарная работа в школе — компетенция XXI века», «Восприятие художественного текста от XIX века — к XXI веку», «История русского алфавита». Их прочитают заместитель генерального директора портала «Грамота.ру» Елена Арутюнова, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Валерий Ефремов, научный руководитель интернет-проекта «Культура письменной речи», член Совета по русскому языку при президенте РФ Светлана Друговейко-Должанская.

В Центре студенческих инициатив Псковского государственного университета состоится круглый стол с участием генерального директора Некоммерческого партнерства по содействию в поддержке и сохранении русского языка «Родное слово» Константина Деревянко и представителей научного филологического сообщества. Темой встречи станет «Грамотность как социальный индикатор».

Во второй день конференции, 7 июня, в Пушкиногорской средней школе имени А. С. Пушкина состоится пленарное заседание. На нём выступят преподаватели и исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Арзамаса, Пскова, научные сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Также в этот день состоится спектакль «Сон о золотом петушке» по мотивам сказки Пушкина. На сцене Пушкиногорской школы его представят актеры детского театрального коллектива из Резекне (Латвия).

 В Пскове в библиотеке «Родник» (улица Труда, 20) пройдёт интеллектуальная игра «Вокруг слова».

8 июня дети-участники конференции побывают на праздничных мероприятиях в Михайловском, посетят музеи и выставки в Пскове, Пушкинских Горах, Печорах.

Конференция проходит в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры, которые открылись в Псковской области 5 июня.  С их полной программой можно ознакомится здесь >>>. О том, как добраться из Пскова и Великих Лук на праздничную поляну 8 июня, читайте здесь >>>

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