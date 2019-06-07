Псковский зооприют «Лесопилка» устроит субботник в связи с переездом

10:55, 07 июня 2019, ПАИ

8 июня в приюте для бездомных животных «Лесопилка» состоится субботник в связи с переездом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в «Зоозащите».

«Ситуация в приюте «Лесопилка» чемоданно-переездная», - пояснила руководитель организации Вера Короткова. Она отметила, что новый собственник разрешил зоозащитникам использовать здания приюта до мая 2020 года, а часть территории необходимо освободить уже сейчас для проезда большой техники. «Чтобы перенести будки, нам необходимо расчистить территорию за ангаром - там огромное количество поддонов, куча с сухими ветками», - добавила Вера Короткова.

Она призвала псковичей помочь подготовить площадку для переноса половины собачьих будок. Участникам субботника предстоит тяжелая физическая работа: кубы-поддоны нужно разломать на доски для дров, аккуратно их сложить, перенести обычные поддоны в сторону, убрать сухие ветки. «Работа трудоемкая. Очень просим мужчин приехать к нам», - сказала Вера Короткова.

По прогнозам, субботний день будет жарким, и желающим помочь зоозащитникам следует одеться соответственно погоде. «Зоозащита» обещает обеспечить холодной питьевой водой, однако просит принести с собой хлопчато-бумажные перчатки.

Субботник стартует в 11:00 и продлится до позднего вечера. Приют расположен по адресу: города Псков ,улица Новгородская, 7. Справки по телефону: 89113623125.

«Аська всех встретит. Вы всегда помогали нам. Не бросайте и сейчас, пожалуйста» - заключила Вера Короткова.

Приют «Лесопилка» вынужден освободить занимаемый им участок в связи с продажей земли другому собственнику. Для размещения приюта удалось найти участок по соседству, однако при его межевании «Зоозащита» будет обязана выйти на торги, которые вряд ли выиграет. Чтобы помочь зоозащитникам, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов внёс в региональный парламент законопроект о передаче зооприютам земель без торгов.