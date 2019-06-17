Шесть премьер представил зрителям Псковский драмтеатр в текущем сезоне

13:35, 17 июня 2019, ПАИ

В текущем сезоне Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина представил зрителям шесть премьер. Всего на сцене театра прошли 226 спектаклей. Завершится 113-й театральный сезон 26 июня комедией «Очень громкая премьера», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области.

По итогам зрительского интернет-голосования лучшей премьерой сезона был выбран спектакль «Ревизор» в постановке Петра Шерешевского. В ходе театрального сезона прошла масса событий. Так, в сентябре театр принимал участие в обменных гастролях с московским театром «МодернЪ» и показал в столице свои лучшие спектакли. Под эгидой года театра в феврале прошел Пушкинский театральный фестиваль. На нём были показаны постановки театров из Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Красноярска, Южно-Сахалинска и Румынии. В рамках фестиваля прошли обменные гастроли с драматическим театром Великих Лук.

В марте новый спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» участвовал в молодежном театральном фестивале «Прорыв» в Санкт- Петербурге. Чуть позже псковскую «Каштанку» увидели участники международного форума театров «Март.Контакт» в белорусском Могилеве. Кроме того, спектакль режиссера Сергея Чехова «Река Потудань» стал первым спектаклем за всю историю псковского театра, представленным на «Золотой маске». Псковская постановка была внесена сразу в шесть номинаций национальной премии. Помимо этого, в мае на сценических площадках театра с большим успехом прошел 4-й ежегодный фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство». На данный момент в Псковском театре идёт режиссерская лаборатория, в которой приняли участие пятеро молодых режиссеров.