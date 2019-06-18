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Общество

Петр Крупеня навестил подростка в Великих Луках, который получил пулевое ранение в грудь

Петр Крупеня. Фото СУ СК России по Псковской области

Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Петр Крупеня навестил 16-летнего подростка 17 июня, который днем ранее получил пулевое ранение в грудь, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

16 июня неустановленный преступник стрелял из пневматического пистолета на детской площадке Великих Лук, где подростки играли в футбол. Злоумышленника они не увидели. Пострадавший мальчик был госпитализирован в Великолукскую межрайонную больницу.

Руководитель ведомства навестил потерпевшего и побеседовал с врачом-хирургом Николаем Кухто – он оперировал ребенка. Петр Крупеня выразил благодарность лечащему врачу и сотрудникам скорой медицинской помощи, которые оперативно доставили раненого ребенка в приемный покой.

Подробности происшествия здесь>>>

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