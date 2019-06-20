Движение общественного транспорта в Пскове изменится в Ганзейские дни

19:30, 20 июня 2019, ПАИ

Схема движения общественного транспорта изменится в Пскове при проведении 39-х Международных Ганзейский дней Нового времени 27-30 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковпассажиравтотранса.

С 27 июня с 6.00 до 24.00 30 июня закрыта для движения улица Советская на участке от площади Ленина до улицы Детской, улица Профсоюзная, Октябрьская площадь, Октябрьский проспект от Октябрьской площади до улицы Некрасова, в связи с этим меняется схема движения маршрутов:



- автобусы маршрутов №№ 1, 3, 4, 8, 11, 14, 17, 19, 109, 115, 116, 122, 126, 129, 130, 213/214 с конечных маршрутов следуют до площади Ленина с поворотом у ДКП на улицу Ленина далее до улице Некрасова, по улице Некрасова с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.





27 июня с 13.00 до 19.00, 29 июня с 22.00 до 1.00 30 июня, 30 июня с 12.00 до 20.00 закрыто движение по Рижскому проспекту от улицы Максима Горького до площади Ленина, по улице Леона Поземского от улицы Труда до плащади Ленина, Октябрьский проспект от улицы Гражданской до улицы Некрасова, в связи с этим меняется схема движения маршрутов:



- автобусы маршрутов №№ 3, 4, 17, 116 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, Дамбе, площади Победы, улице Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;



- автобусы маршрута № 14 с Завеличья следуют по улице Коммунальной, улице Максиму Горького через Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;



- автобусы маршрутов №№ 115, 122, 126, 130 с автовокзала следуют по улице Яна Фабрициуса, площади Победы (с остановкой), через Дамбу по улице Максима Горького, с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту. В обратном направлении – с Рижского проспекта по улице Народной, улице Коммунальной, улице Юбилейной в парк;



- автобус маршрута № 109 от автовокзала следует по Октябрьскому проспекту с поворотом на улицу Гражданскую далее по улице Льва Толстого, улице Кузнецкой, улице Инженерной, улице Алтаева, улице Труда с выездом на улицу Леона Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;



- автобусы маршрута № 1 следуют по улице Леона Поземского до церкви Косьмы и Дамиана с поворотом на улицу Труда (обязательная остановка - улица Труда, 5), по улице Текстильной, улице Инженерной, улице Кузнецкой, улице Льва Толстого, улице Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;



- автобусы маршрута № 11 следуют с улицы Звездной по улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной, улице Кузнецкой, улице Льва Толстого, улице Гражданской и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;



- автобусы маршрута №№ 8, 8А следуют от вокзала по улице Яна Фабрициуса, площади Победы, улице Яна Райниса и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;



- автобусы маршрута № 19 следуют от вокзала по улице Яна Фабрициуса, площади Победы и далее по маршруту на цементный склад в прямом и обратном направлениях;



- автобусы маршрута № 118 следуют от Рокоссовского по улице Коммунальной, улице Юбилейной, через мост Александра Невского, Овсище и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;



- автобусы маршрута № 124 следуют с Неёлова по Рижскому проспекту с поворотом на улицу Юбилейную, через мост Александра Невского до улицы Леона Поземского, по улице Леона Поземского с поворотом на хлебокомбинат и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;



- автобусы маршрута № 25 следуют от Рокоссовского по улице Коммунальной, улице Юбилейной, через мост Александра Невского до улицы Леона Поземского, по улице Леона Поземского с поворотом на улицу Ипподромную и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;



- автобусы маршрута № 22 следуют от Политехнического колледжа до остановки улицы Коммунальная, следующие остановки – улица Западная, Телецентр, Рижский микрорайон и от Рокоссовского по улице Коммунальной, улице Юбилейной, через мост Александра Невского до улицы Леона Поземского, по улице Леона Поземского до церкви Косьмы и Домиана с поворотом на улицу Труда (обязательная остановка – улица Труда, 5) и далее по маршруту до архива, с архива по маршруту до остановки улицы Волкова, далее с поворотом на улицу Леона Поземского со всеми остановками до Политехнического колледжа (без отстоя), далее по маршруту до остановки улицы Коммунальная, следующая остановка улицы Западная и далее по маршруту до конечной остановки политехнического колледжа;



- автобусы маршрута № 30 следуют от остановки улицы Рокоссовского по улице Коммунальной, улице Юбилейной, через мост Александра Невского, далее по улице Алмазной с выездом на улицу Леона Поземского, по улице Леона Поземского до церкви Косьмы и Домиана с поворотом на улицу Труда (обязательная остановка – улица Труда, 5) и до архива, далее по такой же схеме в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;



- автобусы маршрута № 207 « Псков - Печоры» (экспресс) рейсами с автовокзала на 13.35 (27 июня) следует по улице Вокзальной, улице Яна Фабрициуса, площади Победы, улице Юбилейной с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;



- автобусные маршруты №№ 119, 132, 139, 163, 164, 150, 151 следующие от улицы Рокоссовского с Рижского проспекта следуют по улице Максима Горького, Дамбе, площади Победы и далее по маршрутам (остановка «Детский парк» отменяется);



- автобусные маршруты №№ 119, 132, 139, 163, 164, 150, 151 следующие от улицы Текстильной с улицы Звёздной следуют по улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной, с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам (остановки «12 школа» и «Детский парк» отменяются);



- автобус маршрута № 136, 137 рейсами от Текстильной (на Тектильную) следует через мост Александра Невского с поворотом на улицу Коммунальную, по улице Народной с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту со всеми остановками.

Подробнее ознакомиться со схемой ограничения движения в Пскове при проведении Ганзейских дней можно здесь >>>

Программа праздника здесь >>>