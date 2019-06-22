Елена Полонская поблагодарила волонтеров за уборку Пскова в преддверии Ганзейских дней

11:15, 22 июня 2019, ПАИ

Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская выразила благодарность каждому волонтеру, которые приняли активное участие в уборке и благоустройстве Пскова в преддверии 39-х Международных Ганзейских днях Нового времени, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Она вручила добровольцам благодарственные письма и сувениры. «Ребята, спасибо огромное за ваш труд на благо нашего города», – обратилась Елена Полонская к волонтерам. По ее словам, такие активные, трудолюбивые и отзывчивые люди достигают больших высот в деле, за которое берутся.

На просьбу городских властей оказать содействие в благоустройстве Пскова откликнулись курсанты из псковского филиала Академии ФСИН России, студенты Псковского политехнического колледжа, Псковского агротехнического колледжа, Совета по молодежной политике при лаве города Пскова, Молодой Гвардии партии «Единая Россия».

14 дней волонтеры красили детские площадки, урны, заборы, закрашивали граффити, подметали тротуары, убирали траву и мусор

Международные Ганзейские дни пройдут в Пскове 27-30 июня. Подробнее ознакомиться с программой праздника можно здесь >>>.