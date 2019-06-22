0
13:31
Землю с воинских захоронений Псковской области отправят в Москву
12:15
Митинги в День памяти и скорби проходят в Пскове
10:52
В День памяти и скорби Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области
09:00
Российские авиакомпании прекращают полеты в Грузию
20:52
Свечи памяти зажглись в Пскове
20:03
Псковичи посетят подлодку в Мурманске
19:29
Псковский губернатор поручил обеспечить безопасность на транспорте в дни Ганзы
Еще новости
Общество

Елена Полонская поблагодарила волонтеров за уборку Пскова в преддверии Ганзейских дней

Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская выразила благодарность каждому волонтеру, которые приняли активное участие в уборке и благоустройстве Пскова в преддверии 39-х Международных Ганзейских днях Нового времени, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Она вручила добровольцам благодарственные письма и сувениры. «Ребята, спасибо огромное за ваш труд на благо нашего города», – обратилась Елена Полонская к волонтерам. По ее словам, такие активные, трудолюбивые и отзывчивые люди достигают больших высот в деле, за которое берутся.

На просьбу городских властей оказать содействие в благоустройстве Пскова откликнулись курсанты из псковского филиала Академии ФСИН России, студенты Псковского политехнического колледжа, Псковского агротехнического колледжа, Совета по молодежной политике при лаве города Пскова, Молодой Гвардии партии «Единая Россия».

14 дней волонтеры красили детские площадки, урны, заборы, закрашивали граффити, подметали тротуары, убирали траву и мусор

Международные Ганзейские дни пройдут в Пскове 27-30 июня. Подробнее ознакомиться с программой праздника можно здесь >>>.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Землю с воинских захоронений Псковской области отправят в Москву
22 июня 2019
Землю с воинских захоронений Псковской области отправят в Москву
Митинги в День памяти и скорби проходят в Пскове
22 июня 2019
Митинги в День памяти и скорби проходят в Пскове
В День памяти и скорби Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области
22 июня 2019
В День памяти и скорби Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области
Российские авиакомпании прекращают полеты в Грузию
22 июня 2019
Российские авиакомпании прекращают полеты в Грузию
Свечи памяти зажглись в Пскове
21 июня 2019
Свечи памяти зажглись в Пскове
Псковичи посетят подлодку в Мурманске
21 июня 2019
Псковичи посетят подлодку в Мурманске
Псковский губернатор поручил обеспечить безопасность на транспорте в дни Ганзы
21 июня 2019
Псковский губернатор поручил обеспечить безопасность на транспорте в дни Ганзы
Финалист «Лидера года» Ирина Иванова станет зампредседателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
21 июня 2019
Финалист «Лидера года» Ирина Иванова станет зампредседателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Идет загрузка...