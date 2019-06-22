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Общество

На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси

В Тбилиси напали на съемочную группу телеканала «Россия 24» 22 июня, сообщается на сайте vesti.ru.

Отмечается, что Станислав Бернвальд брал интервью у владельцев турагентства, чтобы выяснить, чем грозит отмена прямого авиасообщения между Россией и Грузией. В этот момент к съемочной группе подошли несколько молодых людей, которые начали выкрикивать националистические лозунги, плеваться и попытались избить корреспондента и оператора канала.

Муж собственницы тристического агентства вступился за журналистов - он встал между сотрудниками телеканала и нападающими, которые в итоге сбежали. По словам Станислава Бернвальда, их специально провоцировали на драку. 

Из-за массовых протестов в Тбилиси, президент России Владимир Путин временно запретил перелеты российских авиакомпаний в Грузию с 8 июля 2019 года. Россияне стали массово сдавать авиабилеты.

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