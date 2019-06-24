Четыре перехватывающие парковки будут работать в Ганзейские дни в Пскове

16:27, 24 июня 2019, ПАИ

В Пскове во время 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени будут работать четыре перехватывающие парковки: на Комсомольской площади, рядом с торгово-развлекательным центром «Акваполис», в комплексе «Раздолье» и возле строящегося ТРК Fjord Plaza. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы Ганзейского фестиваля.

Доставлять гостей с перехватывающих парковок к площадкам праздника будут 150 автомашин и микроавтобусов со специальной узнаваемой символикой. А оплатить за проезд можно будет как наличным, так и безналичным способом. Также гости Ганзы могут добираться к праздничным площадкам на общественном транспорте или пешком, прогуливаясь и изучая достопримечательности Пскова.

Начальник УМВД России по Пскову Сергей Сурин отметил, что отдельная охрана перехватывающих площадок не предусмотрена. Однако он отметил, что посты единой дислокации располагаются близко к перехватывающим парковкам. «Экипажи будут контролировать подъезды и отъезды, также патрульно-постовые службы будут осуществлять их регулярный контроль», - отметил он на итоговом оргкомитете проведения Ганзейского фестиваля.

Подробнее ознакомиться с программой 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове можно ЗДЕСЬ.