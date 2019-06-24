В дни Ганзы в Пскове движение по улице Юбилейной организуют по двум полосам

17:54, 24 июня 2019, ПАИ

Автомобильное движение на улице Юбилейной в период проведения Ганзейских дней Нового времени в Пскове, которые пройдут 27-30 июня, будет организовано по двум полосам. Об этом Псковскому агентству информации сообщил начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов.

«Два дня назад открыто движение – работы приостановлены. И на Льва Толстого приостановлены. На Ганзейские дни проблем для движения по Юбилейной не будет», – заверил Николай Баринов.

Ремонтные работы на улице Юбилейной в Пскове компания «ДорСтройСервис» завершит к 15 октября. Компания заменит бордюры, отремонтирует тротуар, заменит изношенное дорожное покрытие и уложит новый асфальт в два слоя. Ремонтные работы проходят на участке от Красноармейской набережной до Рижского проспекта.