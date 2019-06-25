Актеры драмтеатра разыграют исторические сценки в Ганзейские дни в Пскове

14:25, 25 июня 2019, ПАИ

Молодые актеры Псковского академического драмтеатра имени А. С. Пушкина разыграют средневековые сценки во время 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове, которые пройдут 27-30 июня. Такую информацию анонсировал ведущий профконсультант по творческим вопросам Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов на пресс-конференции 25 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Наш драмтеатр не остается в стороне, – подчеркнул Дмитрий Волхонов. Он пояснил, что актеры театра будут перемещаться по праздничным площадкам Ганзы и «невзначай создавать сценки».

Основные же средневековые площадки развернутся на берегу Псковы и на берегу реки Великой. Здесь разместятся реконструкторы. Они планируют воссоздать прибытие купеческой ладьи и встречу гостей, а также отражение нападения врагов.

С программой Ганзейских дней в Пскове можно ознакомиться здесь >>>