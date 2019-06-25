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Опубликована программа средневекового фестиваля в рамках Ганзейских дней в Пскове
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Общество

Опубликована программа средневекового фестиваля в рамках Ганзейских дней в Пскове

Фото клуба исторической реконструкции "Чертог Раса" (ВКонтакте)

Музей-заповедник «Изборск» рассказал Псковскому агентству информации о программе международного фестиваля средневековой культуры «Псковская Ганза». Он пройдет в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове 27-30 июня.

27 июня 

с 12.00 – встреча и регистрация клубов военно-исторической реконструкции, подготовка к работе на интерактивных площадках.

28 июня 

10.00 – 22.00 – работа ремесленных рядов, исторических лагерей (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома, набережная реки Псковы у церкви Богоявления с Запсковья);

11.00 –18.00 – старинные игры и мастер-классы «Военное дело», «Кожевенное дело», «Прядение», «Ткачество», «Рыболовный промысел», «Письменность» (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома);

11.00 – 18.00 – работа Выставки костюмов, доспехов и вооружения воинов Пскова и его соседей XVI - XVII веков, интерактивная площадка «Лагерь стрельцов» (набережная реки Псковы у церкви Богоявления с Запсковья);

11.00 – 18.00 – мастер-классы на площадках «Средневековая верфь», «Пристань» (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома);

11.00 – 18.00 – игра для детей и взрослых «Паруса Ганзы» (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома, набережная реки Псковы у церкви Богоявления с Запсковья);

14.00 – интерактивная программа «Отправление ладьи» (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома);

15.00 – 16.00 – бугурты (набережная реки Псковы у церкви Богоявления с Запсковья);
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16.00 – 18.00 – турнир лучников (набережная реки Псковы у церкви Богоявления с Запсковья);

17.00 – интерактивная программа «Прибытие ладьи», концерт старинной музыки (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома).

29 июня 

10.00 – 22.00 – работа ремесленных рядов, исторических лагерей (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома, набережная реки Псковы у церкви Богоявления с Запсковья);

11.00 –18.00 – старинные игры и мастер-классы «Военное дело», «Кожевенное дело», «Прядение», «Ткачество», «Рыболовный промысел», «Письменность» (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома);

11.00 – 18.00 – работа Выставки костюмов, доспехов и вооружения воинов Пскова и его соседей XVI - XVII веков, интерактивная площадка «Лагерь стрельцов» (набережная реки Псковы у церкви Богоявления с Запсковья);

11.00 – 18.00 – мастер-классы на площадках «Средневековая верфь», «Пристань» (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома);

11.00 – 18.00 – игра для детей и взрослых «Паруса Ганзы» (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома, набережная реки Псковы у церкви Богоявления с Запсковья);

12.00 – открытие фестиваля, концерт старинной музыки (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома);

13.00 – 14.30 – концерт старинной музыки, парад команд, показательные маневры, бугурты набережная реки Псковы у церкви Богоявления с Запсковья;

14.00 – интерактивная программа «Отправление ладьи» (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома);

17.00 – интерактивная программа «Прибытие ладьи», концерт старинной музыки (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома).

30 июня 

10.00 – 18.00 – работа ремесленных рядов (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома, набережная реки Псковы у церкви Богоявления с Запсковья);

11.00 -15.00 – старинные игры и мастер-классы «Военное дело», «Кожевенное дело», «Прядение», «Ткачество», «Рыболовный промысел», «Письменность» (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома);

11.00 – 15.00 – работа Выставки костюмов, доспехов и вооружения воинов Пскова и его соседей XVI - XVII веков, интерактивная площадка «Лагерь стрельцов» (набережная реки Псковы у церкви Богоявления с Запсковья);

11.00 – 15.00 – мастер-классы на площадках «Средневековая верфь», «Пристань» (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома);

11.00 – 15.00 – игра для детей и взрослых «Паруса Ганзы» (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома, набережная реки Псковы у церкви Богоявления с Запсковья);

12.00 – концерт старинной музыки (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома);

14.00 – интерактивная программа «Отправление ладьи» (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома).

Подробнее о кораблях эпохи викингов, которые представят гостям Ганзы, можно почитать здесь>>>

Полная программа Ганзейских дней в Пскове здесь >>>.

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