Опубликована программа средневекового фестиваля в рамках Ганзейских дней в Пскове

15:47, 25 июня 2019, ПАИ

Музей-заповедник «Изборск» рассказал Псковскому агентству информации о программе международного фестиваля средневековой культуры «Псковская Ганза». Он пройдет в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове 27-30 июня.



27 июня

с 12.00 – встреча и регистрация клубов военно-исторической реконструкции, подготовка к работе на интерактивных площадках.



28 июня

10.00 – 22.00 – работа ремесленных рядов, исторических лагерей (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома, набережная реки Псковы у церкви Богоявления с Запсковья);



11.00 –18.00 – старинные игры и мастер-классы «Военное дело», «Кожевенное дело», «Прядение», «Ткачество», «Рыболовный промысел», «Письменность» (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома);



11.00 – 18.00 – работа Выставки костюмов, доспехов и вооружения воинов Пскова и его соседей XVI - XVII веков, интерактивная площадка «Лагерь стрельцов» (набережная реки Псковы у церкви Богоявления с Запсковья);



11.00 – 18.00 – мастер-классы на площадках «Средневековая верфь», «Пристань» (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома);



11.00 – 18.00 – игра для детей и взрослых «Паруса Ганзы» (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома, набережная реки Псковы у церкви Богоявления с Запсковья);



14.00 – интерактивная программа «Отправление ладьи» (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома);



15.00 – 16.00 – бугурты (набережная реки Псковы у церкви Богоявления с Запсковья);

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16.00 – 18.00 – турнир лучников (набережная реки Псковы у церкви Богоявления с Запсковья);



17.00 – интерактивная программа «Прибытие ладьи», концерт старинной музыки (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома).



29 июня

10.00 – 22.00 – работа ремесленных рядов, исторических лагерей (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома, набережная реки Псковы у церкви Богоявления с Запсковья);



11.00 –18.00 – старинные игры и мастер-классы «Военное дело», «Кожевенное дело», «Прядение», «Ткачество», «Рыболовный промысел», «Письменность» (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома);



11.00 – 18.00 – работа Выставки костюмов, доспехов и вооружения воинов Пскова и его соседей XVI - XVII веков, интерактивная площадка «Лагерь стрельцов» (набережная реки Псковы у церкви Богоявления с Запсковья);



11.00 – 18.00 – мастер-классы на площадках «Средневековая верфь», «Пристань» (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома);



11.00 – 18.00 – игра для детей и взрослых «Паруса Ганзы» (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома, набережная реки Псковы у церкви Богоявления с Запсковья);



12.00 – открытие фестиваля, концерт старинной музыки (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома);



13.00 – 14.30 – концерт старинной музыки, парад команд, показательные маневры, бугурты набережная реки Псковы у церкви Богоявления с Запсковья;



14.00 – интерактивная программа «Отправление ладьи» (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома);



17.00 – интерактивная программа «Прибытие ладьи», концерт старинной музыки (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома).



30 июня

10.00 – 18.00 – работа ремесленных рядов (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома, набережная реки Псковы у церкви Богоявления с Запсковья);



11.00 -15.00 – старинные игры и мастер-классы «Военное дело», «Кожевенное дело», «Прядение», «Ткачество», «Рыболовный промысел», «Письменность» (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома);



11.00 – 15.00 – работа Выставки костюмов, доспехов и вооружения воинов Пскова и его соседей XVI - XVII веков, интерактивная площадка «Лагерь стрельцов» (набережная реки Псковы у церкви Богоявления с Запсковья);



11.00 – 15.00 – мастер-классы на площадках «Средневековая верфь», «Пристань» (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома);



11.00 – 15.00 – игра для детей и взрослых «Паруса Ганзы» (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома, набережная реки Псковы у церкви Богоявления с Запсковья);



12.00 – концерт старинной музыки (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома);



14.00 – интерактивная программа «Отправление ладьи» (набережная реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома).

Подробнее о кораблях эпохи викингов, которые представят гостям Ганзы, можно почитать здесь>>>

Полная программа Ганзейских дней в Пскове здесь >>>.