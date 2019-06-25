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Общество

Экскурсии по псковским знаковым местам провели для сводного хора России

Фото: пресс-служба Псковпассажиравтотранса

Состав сводного Детского хора России, который примет участие в торжественной церемонии открытия 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове, побывал на экскурсиях. В частности, дети посетили Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, Симанский Спасо-Казанский женский монастырь в Острове, Военно-исторический музей города Острова, музей-заповедник «Изборск».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковпассажиравтотранса, экскурсии шли в течение трёх дней. Детей к достопримечательностям Псковской области доставляли на 15 автобусах предприятия.

Сопровождающая детского коллектива Ольга Алексеевна рассказала, что детям очень понравились экскурсии. «Грамотно составленная организаторами мероприятия программа позволила прочувствовать всю историю Псковской земли от древних времен до современности. Профессиональные экскурсоводы, умеющие работать с детьми, использовали много интерактива, вовлекая детей в процесс», - отметила она.

В рамках 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове детский хор России выступит 27 июня в Псковском кремле с 15:30 до 17:00 на международном хоровом празднике. На празднике также будут выступать зарубежный сводный детский хор и Российский национальный молодежный симфонический оркестр.

Подробную программу Ганзейских дней в Пскове можно найти ЗДЕСЬ.

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