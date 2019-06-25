Два спецмаршрута запускает Псковпассажиравтотранс на Ганзейские дни
Псковпассажиравтотранс запускает два спецмаршрута на время 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове 27-30 июня для доставки пассажиров в центр города – Р1 и Р2, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия.
Остановки спецмаршрутов обозначат специальными отличительными знаками. Остановочные пункты сосредоточены у основных мест въезда в город: СК «Раздолье» и ТРК «Акваполис».
Для удобства пассажиров будут организованы дополнительные остановки на Рижском проспекте – там остановятся все автобусы, проходящие по этому направлению.
Со схемой движения городского общественного транспорта в период с 27 по 30 июня можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Программа Ганзейских дней ЗДЕСЬ.