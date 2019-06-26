Фестиваль Seto Folk пройдёт в Эстонии в дни псковской Ганзы

10:10, 26 июня 2019, ПАИ

28 и 29 июня в ближайшем к Пскову приграничном городе Вярска на территории Эстонии пройдёт фестиваль Seto Folk, сообщают организаторы мероприятия. Фестиваль частично совпадает с международными Ганзейскими днями, которые состоятся в Пскове с 27 по 30 июня, поэтому у псковичей есть возможность выбрать, где провести предстоящие выходные.

При этом следует помнить о предупреждении Погрануправления относительно очередей в пункте пропуска «Шумилкино» и ближайшей к Вярска «Куничиной Горе» на российско-эстонской границе.

Устроители фестиваля предлагают отпраздновать 25-летие «Королевства сето», спеть и станцевать традиционные танцы народа сето. Гостям праздника обещают «отличную музыку, увлекательные походы, мастер-классы и финно-угорские фильмы». На фестивале можно будет попробовать традиционные блюда сето, приобрести изделия ручной работы и послушать длинную сетосскую песню Seto leelo, включённую в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Въезд на фестиваль будет платным. Цены колеблются от 30 до 90 евро. Приобрести их можно здесь.