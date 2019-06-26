В Пскове в рамках фестиваля «Западные ворота» каждый сможет снять собственную короткометражку

10:33, 26 июня 2019, ПАИ

В Пскове во время международного кинофестиваля «Западные ворота», который пройдёт в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, любой желающий сможет принять участие в «Киноквесте». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, запланирован квест, в ходе которого команды от 2 до 7 человек будут снимать короткометражные фильмы.

Организаторы отмечают, что фильм необходимо будет снять в течение одного дня. В командах должны быть совершеннолетние участники, имеющие базовые знания кинопроизводства, достаточные для съемки видеоролика; базовые представления о кинодраматургии, достаточные для того, чтобы придумать сюжет трехминутного фильма; навыки съемок на цифровую камеру и работы в монтажной программе. При этом команды должны обеспечить себя сами необходимой техникой и реквизитом для съёмок: камера, снимающая fullHD качество, с возможностью записи звука; ноутбук с установленной монтажной программой.

По 26 июня команды проходят регистрацию. Для этого нужно отправить заполненную форму заявки на электронную почту организатора. (kinoquest60@gmail.com). В заявке необходимо написать: название команды, ФИО заявителя, возраст, образование контактный телефон, e-mail, профиль в соцсети «ВКонтакте» и те же пункты для каждого участника. Вечером 27 июня состится организационная встреча всех участников. Инструктаж, в ходе которого команды получат задание с параметрами будущего фильма. В задании будут указаны: обязательные локация, фраза и предмет, которые должны быть задействованы в фильме. Тему фильма команды выбирают самостоятельно, если это не будет оговорено в тексте задания. 28 июня команды будут работать самостоятельно: разработка идеи, съемки, монтаж видео. Дедлайн по загрузке готовых фильмов в «облако» - 29 июня 10:00. 29 июня состоится просмотр фильмов жюри и выбор победителя.

Организаторы отмечают, что цель «Киноквеста» — вовлечение творческой молодежи и начинающих кинематографистов Псковской области в кинопроцесс, выявление талантов, а также привлечение внимания молодежи к кинопроизводству, как к сфере потенциальной профессиональной реализации.

Вход на все кинопоказы фестиваля «Западные ворота» свободный. Подробнее ознакомиться с программой международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ЗДЕСЬ. Подробная программа Ганзейских дней в Пскове ЗДЕСЬ.