«Западные ворота»: Что покажут на первом кинофестивале в Пскове
Полную программу 1-го Международного кинофестиваля «Западные ворота» опубликовали его организаторы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.
Кинофестиваль пройдет в Пскове в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени 27 -30 июня. Его торжественное открытие состоится 28 июня.
В рамках мероприятия покажут 10 короткометражных фильмов, программы секции «Ленфильм-клуб», фаворитов экрана из золотой коллекции мирового кино и снятые в Псковской области фильмы. Шесть лидеров национальных прокатов поборются за главный приз кинофестиваля.
Программа Международного кинофестиваля «Западные ворота»
27 июня, четверг
Кинотеатр «Смена»
13.30 - Любимцы публики
«Гуд бай, Ленин» (Германия), реж. Вольфганг Беккер, 121 мин.
16.00 - Псков на экране
«Василиса» (Россия), реж. Антон Сиверс ,100 мин.
18.00 - Короткий метр, 90 мин. (Программу представляет режиссер Николай Котяш)
«Огонь» (Россия), 14 мин., «Терпимость» (Россия), 11 мин.Ю
«Однажды в Гринтауне» (Россия), 23 мин.,
«Медвежье свидание» (Россия), 13 мин.,
«Самый лучший сотрудник» (Россия), 28 мин.
19.45 - Ленфильм-клуб
«Голоса в старых стенах» (Россия), реж. Александр Поздняков, 44 мин. (Фильм представляет режиссер Александр Поздняков)
«Чужая жизнь» (Россия), реж. Виктор Татарский, 80 мин.
22.20 - Ленфильм-клуб
«Петербург. Только по любви» (Россия), альманах, реж. А. Гог, Н. Назарова, О. Бычкова, Н. Кудряшова, А. Пармас, А. Смирнова, Р. Литвинова, 111 мин. (Фильм представляет продюсер Сергей Сельянов)
28 июня, пятница
Кинотеатр «Смена»
10.00 - Конкурс «СинеГанза»
«Удачи тебе, Ворчун!» (Финляндия), реж. Тиина Люми, 118 мин.
12.00 - Псков на экране
«Край» (Россия), реж. Алексей Учитель, 110 мин. (Фильм представляет режиссер Алексей Учитель)
14.00 - Любимцы публики
«Моя заветная мечта» (Германия), реж. Себастьян Гроблер, 113 мин.
16.10 - Псков на экране
«Оно» (СССР), реж. Сергей Овчаров, 116 мин.
18.10 - Любимцы публики
«21 способ сорвать свадьбу» (Финляндия), реж. Йоханна Вуоксенмаа, 89 мин. (Фильм представляет режиссер Йоханна Вуоксенмаа)
19.50 - Короткий метр, 83 мин. (Программу представляют режиссеры Лев Мурзенко и Андрей Егоров)
«Дедство» (Россия), 24 мин.,
«Папина дочка» (Россия), 11 мин.,
«Охотник за каблуками» (Россия), 24 мин.,
«Худрук» (Россия), 14 мин.,
«Дом охотника» (Россия), 23 мин.
21.30 - Псков на экране
«Андрей Рублев» (СССР), реж. Андрей Тарковский, 180 мин
БКЗ Псковской Филармонии
16.00 - Церемония открытия МКФ «Западные ворота». (Вход по пригласительным)
Проектный офис «Команды 2018»
14.00 - Круглый стол по вопросам ко-продукции «Синергия». Модератор: Александр Поздняков. (Вход по аккредитации)
29 июня, суббота
БКЗ Псковской Филармонии
10.00 - Конкурс «СинеГанза»
«Дорис» (Нидерланды), реж. Альберт Ян ван Реес, 89 мин.
12.30 - Конкурс «СинеГанза»
«Лед» (Россия), реж. Олег Трофим, 100 мин.
14.10 - Конкурс «СинеГанза»
«Удачи тебе, Ворчун!» (Финляндия), реж. Тиина Люми, 118 мин.
16.15 - Конкурс «СинеГанза»
«Товарищ ребенок» (Эстония), реж. Мооника Сийметс, 90 мин. (Фильм представляет режиссер Мооника Сийметс)
18.15 - Конкурс «СинеГанза»
«Зона 261» (Швеция), реж. Фредерик Хиллер, 99 мин. (Фильм представляет режиссер Фредерик Хиллер)
20.10 - Конкурс «СинеГанза»
«Кольцо Намея» (Латвия), реж. Айгарс Грауба 115 мин. (Фильм представляет актер Иво Мартинсонс)
22.20 - Любимцы публики «Кошки против собак» (Польша), реж. Януш Кондратюк, 102 мин.
Кинотеатр «Смена»
10.00 - Псков на экране
«Праздник Нептуна» (СССР), реж. Юрий Мамин, 44 мин.
«На Чудском озере» (CCCР), реж. Виталий Мельников, 20 мин.
12.00 - Ленфильм-клуб
«Мальчик русский» (Россия), реж. Александр Золотухин, 72 мин. (Фильм представляет продюсер Эдуард Пичугин)
14.00 - Ленфильм-клуб
«Итальянец» (Россия), реж. Андрей Кравчук, 99 мин. (Фильм представляет режиссер Андрей Кравчук)
16.00 - Псков на экране
«Два капитана» (СССР), реж. Владимир Венгеров, 98 мин. (Фильм представляет актер Борис Токарев)
18.00 - Любимцы публики
«21 способ сорвать свадьбу» (Финляндия), реж. Йоханна Вуоксенмаа, 89 мин. (Фильм представляет режиссер Йоханна Вуоксенмаа)
20.00 - Любимцы публики
«Театр» (Латвия), реж. Янис Стрейч, 136 мин. (Фильм представляет актер Ивар Калныньш)
23.00 - Конкурс «СинеГанза»
«Товарищ ребенок» (Эстония), реж. Мооника Сийметс, 90 мин. (Представляет режиссер фильма Мооника Сийметс)
30 июня, воскресенье
Кинотеатр «Смена»
10.00 - Конкурс «СинеГанза»
«Лед» (Россия), реж. Олег Трофим,100 мин.
11.50 - Любимцы публики
«Особенности национальной охоты» (Россия), реж. Александр Рогожкин, 93 мин. (Фильм представляет актер Виктор Бычков)
14.00 - Ленфильм-клуб
«Странники терпенья» (Россия), реж. Владимир Алеников, 100 мин.
16.00 - Конкурс «СинеГанза»
«Дорис» (Нидерланды), реж. Альберт Ян ван Реес, 89 мин.
18.00 - Конкурс «СинеГанза»
«Зона 261» (Швеция), реж. Фредрик Хиллер, 99 мин. (Фильм представляет режиссер Фредрик Хиллер)
20.00 - Конкурс «СинеГанза»
«Кольцо Намея» (Латвия), реж. Айгарс Грауба), 115 мин. (Фильм представляет актер Иво Мартинсонс)
22.15 - Фильм закрытия фестиваля
«Три миллиона евро» (Литва), реж. Тадас Видмантас, 90 мин.
Проектный офис «Команды 2018»
11.00 - Пресс-конференция участников МКФ «Западные ворота». (Вход по аккредитации)
БКЗ Псковской Филармонии
14.00 - Церемония закрытия МКФ «Западные ворота». (Вход по пригласительным)