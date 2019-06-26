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Культура

Книга школьницы из Москвы про псковскую Ганзу стала доступна в интернете на трёх языках

Книга школьницы из Москвы Софьи Шамраевой «Сказание о ганзейском хождении в землю псковскую» стала доступна онлайн на трёх языках: русском, английском и немецком. Как сообщили Псковскому агентству информации в городской библиотеке Пскова, скачать произведение можно на официальном сайте центральной библиотечной сети Пскова.

Книга издана в псковском издательстве «Пальмир. Москва-Самолва» тиражом 500 экземпляров. Её будут продавать на Ганзейской ярмарке в Детском парке (в презентационной палатке у порховичей), а также в библиотеке на улице Конной на торжественном финале книжного автопробега 27 июля с 13:00 до 16:00. Также данную книгу можно будет приобрести 26 июня в 13:00 в «Библиотеке – Центре детского чтения» на улице Розы Люксембург, 23, во время её презентации с участием юного автора и почётного гражданина Порхова, краеведа Мартина Нармонтаса.

Скачать книгу Софьи Шамраевой на русском, английском или немецком языке, а также на всех трёх языках можно с помощью QR-кодов, которые опубликованы в новостной библиотечной ленте.

Ознакомиться с подробной программой Ганзейских дней в Пскове можно ЗДЕСЬ.

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