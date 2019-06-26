Спецмаршруты на время Ганзейских дней будут бесплатными

12:47, 26 июня 2019, ПАИ

Два спецмаршрута на время Ганзейских дней в Пскове, которые Псковпассажиравтотранс запустит с 27 по 30 июня, будут бесплатными. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

Пассажиров в центр города станут доставлять автобусы Р1 и Р2. Остановочные пункты организуют возле СК «Раздолье» и ТРК «Акваполис», их обозначат специальными отличительными знаками. Дополнительные остановки запланированы на Рижском проспекте.

Схема движения городского общественного транспорта в период с 27 по 30 июня изменится, с ней можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Программу Ганзейских дней можно посмотрет ЗДЕСЬ.