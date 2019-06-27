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Общество

Полицейские продемонстрировали готовность к проведению Ганзейских дней в Пскове

Фото УМВД России по Псковской области

Полицейские УМВД России по Псковской области продемонстрировали готовность для обеспечения общественного порядка на 39-х Международных Ганзейских днях Нового времени в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в региональном ведомстве.

Фото УМВД России по Псковской области

На строевом смотре было обращено внимание на состояние формы, наличия удостоверения и на внешний вид полицейских. Обмундирование позволяет правоохранителям нести службу в теплую и холодную погоду, а также в дождь. 

Фото УМВД России по Псковской области

Им напомнили, что образцовый внешний вид полицейского, его вежливое и внимательное отношение к гражданам, своевременное реагирование на их обращения во многом формирует и общественное мнение населения о деятельности органов внутренних дел в целом. «А это для МВД России – один из главных критериев оценки работы», – уточнили в ведомстве.

С программой Ганзейский дней можно ознакомиться здесь >>>

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