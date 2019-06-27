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Общество

Татьяна Пахомова: Открытие филиала проектного офиса «Команда 2018» в Дно поможет вовлекать молодежь в развитие района

Татьяна Пахомова

Открытие филиала проектного офиса «Команда 2018» в Дно поможет вовлекать молодежь в развитие Дновского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник территориального управления Дновского района комитета по социальной защите населения региона, общественный советник губернатора по вопросам местного самоуправления Татьяна Пахомова.

Она отметила, что реализация проекта идёт при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. «Сейчас проект в стадии реализации. Выбрано помещение и обсуждается вопрос его ремонта. Надеюсь, что открытие будет до конца лета», - уточнила она. Советник губернатора сообщила, что есть договоренность с «Командой 2018», согласно которой их специалисты приедут в Дно с обучающей программой.

Татьяна Пахомова также отметила, что сегодня многие выпускники из Дновского района очень часто уезжают учиться в Псков, Великий Новгород и Санкт-Петербург и остаются там жить и работать. «Мы сейчас думаем о том, чтобы наша молодежь, которая едет обучаться в другие города, обязательно возвращалась обратно в район. Это программа будущего. Надеюсь, что открытие филиала проектного офиса в Дно послужит ступенью для того, чтобы заинтересовать молодежь оставаться жить, работать и развивать район», - сказала она.

В частности, Татьяна Пахомова отметила, что в районе находится Дновский железнодорожный техникум, который готовит помощников машиниста, проводников, станочников и других работников. «Многие после школы учатся там, а потом работают в районе на железнодорожных предприятиях, железной дороге», - уточнила она.

Также Татьяна Пахомова сообщила, что 28 июня в Дно состоится выпускной у учащихся муниципального общеобразовательное учреждения «Гимназия». Торжественный праздник пройдёт в Дновском районном культурном центре в 16:00. В творческой программе примут участие учащиеся школы.

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