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Гдовского семиклассника, подозреваемого в убийстве матери друга, отправили на 2 месяца в СИЗО

14-летнему школьнику из Гдова, который подозревается в убийстве матери своего друга, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из собственных источников.

Такое решение по ходатайству следователя следственного комитета принял Гдовский районный суд. Теперь юный злоумышленник период проведения следственных действий проведет в следственном изоляторе временного содержания №1 в городе Пскове. Пока речь идет о двух месяцах.

Не исключается, что его пребывание в СИЗО будет продлеваться, учитывая особенности уголовного дела. По данным ПАИ, мотив убийства остается до сих пор не выясненным.

Трагедия произошла 23 июня в одном из домов в Гдове. Подросток нанес 44-летней жертве множественные раны ножом и топором в область головы, шеи, туловища и конечностей. Известно, что школьник учился в 7 классе для детей с задержкой психического развития в Гдовской средней школе.

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