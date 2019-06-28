Вопрос сплочения молодежи обсудили на заседании Молодой Ганзы в Пскове

11:43, 28 июня 2019, ПАИ

28 июня в Пскове комиссия Молодой Ганзы провела заседание для делегатов в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском городском молодежном центре, заседание комиссии началось с интерактивной игры на знакомство, в рамках которой носители разных языков объединились в одну интернациональную команду.



В рамках встречи были обсуждены вопросы формирования комиссии на следующий год и обозначены её основные цели. В 2020 году комиссия планирует уделить внимание сплочению молодёжи из ганзейских городов и организовывать обсуждение возникающих вопросов организаторов Молодой Ганзы в течение года.

Кроме того, делегаты Молодой Ганзы презентовали проекты Ганзейских городов, направленные на укрепление сотрудничества. С 27 по 30 июня в Пскове проходят 39-х Международные Ганзейские Дни, в рамках которых запланирована программа Молодой Ганзы. Ознакомиться с подробной программой Ганзейских дней в Пскове можно ЗДЕСЬ.