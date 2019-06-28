0
11:56
Гостей Ганзейского рынка в Пскове угощают котлетами из щуки, свиными ушками и хот-догами с сельдью
11:01
Лучший фильм фестиваля «Западные ворота» определит международное жюри
10:07
В Пскове подешевели свежие овощи
09:21
Пригласительные на концерт сводного хора Псковской области гости Ганзы могут получить в филармонии
22:29
Полицейские Пскова несут службу в усиленном режиме на Ганзейских днях
21:06
Что предлагают гостям Ганзы в Пскове
20:26
Праздничный концерт на центральной площадке Ганзейских дней в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Вопрос сплочения молодежи обсудили на заседании Молодой Ганзы в Пскове

28 июня в Пскове комиссия Молодой Ганзы провела заседание для делегатов в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском городском молодежном центре, заседание комиссии началось с интерактивной игры на знакомство, в рамках которой носители разных языков объединились в одну интернациональную команду.

В рамках встречи были обсуждены вопросы формирования комиссии на следующий год и обозначены её основные цели. В 2020 году комиссия планирует уделить внимание сплочению молодёжи из ганзейских городов и организовывать обсуждение возникающих вопросов организаторов Молодой Ганзы в течение года.

Кроме того, делегаты Молодой Ганзы презентовали проекты Ганзейских городов, направленные на укрепление сотрудничества. С 27 по 30 июня в Пскове проходят 39-х Международные Ганзейские Дни, в рамках которых запланирована программа Молодой Ганзы. Ознакомиться с подробной программой Ганзейских дней в Пскове можно ЗДЕСЬ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
Выставка промышленников Псковской области открылась в рамках Ганзейских дней Гостей Ганзейского рынка в Пскове угощают котлетами из щуки, свиными ушками и хот-догами с сельдью Мастер-класс граффити для юных художников пройдет в Пскове 29 июня Вопрос сплочения молодежи обсудили на заседании Молодой Ганзы в Пскове Лучший фильм фестиваля «Западные ворота» определит международное жюри Странствующие куклы господина Пэжо будут передвигаться по Пскову 28 июня Пригласительные на концерт сводного хора Псковской области гости Ганзы могут получить в филармонии Полицейские Пскова несут службу в усиленном режиме на Ганзейских днях Что предлагают гостям Ганзы в Пскове Праздничный концерт на центральной площадке Ганзейских дней в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Гостей Ганзейского рынка в Пскове угощают котлетами из щуки, свиными ушками и хот-догами с сельдью
28 июня 2019
Гостей Ганзейского рынка в Пскове угощают котлетами из щуки, свиными ушками и хот-догами с сельдью
Лучший фильм фестиваля «Западные ворота» определит международное жюри
28 июня 2019
Лучший фильм фестиваля «Западные ворота» определит международное жюри
В Пскове подешевели свежие овощи
28 июня 2019
В Пскове подешевели свежие овощи
Пригласительные на концерт сводного хора Псковской области гости Ганзы могут получить в филармонии
28 июня 2019
Пригласительные на концерт сводного хора Псковской области гости Ганзы могут получить в филармонии
Полицейские Пскова несут службу в усиленном режиме на Ганзейских днях
27 июня 2019
Полицейские Пскова несут службу в усиленном режиме на Ганзейских днях
Что предлагают гостям Ганзы в Пскове
27 июня 2019
Что предлагают гостям Ганзы в Пскове
Праздничный концерт на центральной площадке Ганзейских дней в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 июня 2019
Праздничный концерт на центральной площадке Ганзейских дней в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Церемония торжественного открытия Ганзейских дней в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 июня 2019
Церемония торжественного открытия Ганзейских дней в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...