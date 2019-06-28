Члены союза русской Ганзы восхитились церемонией открытия Ганзейских дней в Пскове

21:36, 28 июня 2019, ПАИ

Члены совета союза русских Ганзейских городов восхитились торжественной церемонией открытия 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове, которая прошла 27 июня в Псковском кремле.

Своими впечатлениями члены русско-ганзейского союза поделились на заседании совета союза русских Ганзейских городов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ муниципального образования «Город Псков».

Члены союза русской Ганзы приняли решения по ряду рабочих вопросов, а также обсудили текущую обстановку в структуре организации и работу официального представительства в дальнейшем. Отдельно участники совещания затронули вопрос о проведении 10-х Русских Ганзейских дней, которые пройдут в Великом Новгороде в 2020 году.

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове продлятся до 30 июня. Ознакомиться с подробной программой Ганзейских дней в Пскове можно ЗДЕСЬ.