Названы победители фестиваля «Ганзейский хайп» в Пскове

16:54, 29 июня 2019, ПАИ

29 июня в Пскове на реке Пскове прошел фестиваль необычных плавательных аппаратов «Ганзейский хайп». Всего было несколько этапов: конкурс на суше и конкурс на воде.

Член жюри Андрей Стрелин, директор бюро интересных событий «Обними слона» огласил результаты сухопутного конкурса. Дипломом третьей степени за скорость и презентацию награждена команда «Юный столяр», ребята получили диплом и сертификаты на 5 тыс рублей. Второе место у команды «Ивановы» - они получили диплом и сертификат на 6 тыс. «Броненосец Потешкин» занял первое место, за что его создатели получили диплом и сертификат на 12 тыс. рублей.

«Фани райдер шоу» -команда, которая участвовала только в сухопутном испытании, была отмечена сертификатом на 2 тыс. рублей.

Итоги соревнований на воде объявил председатель жюри Александр Гаврилов, руководитель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова. Он отметил, что в этом году участники подошли к конкурсу с выдумкой и смекалкой. Команды «Фиксики», «Топор» «Борхейм», «Непотопляемые» получили дипломы за участие и памятные подарки.

Третье место завоевал «Броненосец Потешкин» - его отметили дипломом и сертификатом на 3 тыс. рублей, 2 место у «Технодрома» - диплом и сертификат на 6 тыс., 1 место заняла команда «Ивановы» - авторы этого плавсредства получили сразу 2 сертификата на 12 и на 5 тыс. рублей.

«Мы можем и умеем веселиться», - подвел итоги фестиваля Александр Гаврилов.

«Ганзейский хайп» - это одно из нескольких десятков мероприятий программы Ганзейских дней в Пскове, которые проходят с 27 по 30 июня.

Программа Ганзейских дней здесь >>>.​