0
16:54
Названы победители фестиваля «Ганзейский хайп» в Пскове
14:57
Женщина разыскивает в Псковской области отца своей дочери
12:55
И.п. главы Пскова озвучила ожидаемые результаты Ганзейских дней
11:16
ФОТОФАКТ: Дед Мороз появился летом на улицах Пскова
09:56
Координатор по межобщественному сотрудничеству с Росией от Правительства Германии пригласил псковичей на 40-е Ганзейские дни
22:56
Пленарное заседание ганзейского форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22:25
Ганзейские дни в Пскове. День второй (Часть 2) (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Названы победители фестиваля «Ганзейский хайп» в Пскове

29 июня в Пскове на реке Пскове прошел фестиваль необычных плавательных аппаратов «Ганзейский хайп». Всего было несколько этапов: конкурс на суше и конкурс на воде. 

Член жюри Андрей Стрелин, директор бюро интересных событий «Обними слона» огласил результаты сухопутного конкурса. Дипломом третьей степени за скорость и презентацию награждена команда «Юный столяр», ребята получили диплом и сертификаты на 5 тыс рублей. Второе место у команды «Ивановы» - они получили диплом и сертификат на 6 тыс. «Броненосец Потешкин» занял первое место, за что его создатели получили диплом и сертификат на 12 тыс. рублей.

«Фани райдер шоу» -команда, которая участвовала только в сухопутном испытании, была отмечена сертификатом на 2 тыс. рублей.

Итоги соревнований на воде объявил председатель жюри Александр Гаврилов, руководитель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи  администрации Пскова. Он отметил, что в этом году участники подошли к конкурсу с выдумкой и смекалкой. Команды «Фиксики», «Топор» «Борхейм», «Непотопляемые» получили дипломы за участие и памятные подарки.

Третье место завоевал «Броненосец Потешкин» - его отметили дипломом и сертификатом на 3 тыс. рублей, 2 место у «Технодрома» - диплом и сертификат на 6 тыс., 1 место заняла команда «Ивановы» - авторы этого плавсредства получили сразу  2 сертификата на 12 и на 5 тыс. рублей.

«Мы можем и умеем веселиться», - подвел итоги фестиваля Александр Гаврилов. 

«Ганзейский хайп» - это одно из нескольких десятков мероприятий программы Ганзейских дней в Пскове, которые проходят с 27 по 30 июня. 

Программа Ганзейских дней здесь >>>.​

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
Президент Союза Ганзейских городов поблагодарил Псков за организацию Ганзейских дней Названы победители фестиваля «Ганзейский хайп» в Пскове Для Молодой Ганзы в Пскове провели серию мастер-классов Необычные плавсредства состязаются в скорости на реке Пскове Состав международной комиссии Молодой Ганзы пополнился Кульминацией третьего дня Ганзы в Пскове станет салют и выступление группы «Фрукты» ФОТОФАКТ: Дед Мороз появился летом на улицах Пскова Молодежь из 37 городов сплела венки в Пскове Координатор по межобщественному сотрудничеству с Росией от Правительства Германии пригласил псковичей на 40-е Ганзейские дни Фестиваль «Цвет белой стены» представит 50 сильнейших фотографов стран Европы
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Названы победители фестиваля «Ганзейский хайп» в Пскове
29 июня 2019
Названы победители фестиваля «Ганзейский хайп» в Пскове
Женщина разыскивает в Псковской области отца своей дочери
29 июня 2019
Женщина разыскивает в Псковской области отца своей дочери
И.п. главы Пскова озвучила ожидаемые результаты Ганзейских дней
29 июня 2019
И.п. главы Пскова озвучила ожидаемые результаты Ганзейских дней
ФОТОФАКТ: Дед Мороз появился летом на улицах Пскова
29 июня 2019
ФОТОФАКТ: Дед Мороз появился летом на улицах Пскова
Координатор по межобщественному сотрудничеству с Росией от Правительства Германии пригласил псковичей на 40-е Ганзейские дни
29 июня 2019
Координатор по межобщественному сотрудничеству с Росией от Правительства Германии пригласил псковичей на 40-е Ганзейские дни
Пленарное заседание ганзейского форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 июня 2019
Пленарное заседание ганзейского форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Ганзейские дни в Пскове. День второй (Часть 2) (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 июня 2019
Ганзейские дни в Пскове. День второй (Часть 2) (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Международный Хоровой праздник. День второй (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 июня 2019
Международный Хоровой праздник. День второй (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...