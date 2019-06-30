Делегаты Молодой Ганзы посетили Печоры

15:36, 30 июня 2019, ПАИ

В завершении 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове делегаты Молодой Ганзы отправились в Печоры, где посетили Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Делегаты Молодой Ганзы познакомились с историей одного из самых крупных и известных в России мужских монастырей с многовековой историей. Насельники монастыря рассказали гостям про то, как монастырь становился, развивался и защищал край.

После этого делегаты отправились в Паломнический центр «Дом паломника», где для них была подготовлена настоящая паломническая трапеза.

С 27 по 30 июня в Пскове проходят 39-х Международные Ганзейские Дни, в рамках которых запланирована программа Молодой Ганзы. Ознакомиться с подробной программой Ганзейских дней в Пскове можно ЗДЕСЬ.