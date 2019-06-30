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Общество

Названы победители киноквеста «Путешествие в Псков»

На торжественном закрытии первого Международного кинофестиваля «Западные ворота», который проходил в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове, были названы победители киноквеста «Путешествие в Псков». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Участникам киноквеста предстояло снять трехминутный ролик о Пскове. Жюри присвоило победу Анастасии Мальцевой и Алине Кикеля. Им руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев вручил приз от главы региона Михаила Ведерникова — портативную видеокамеру.

В рамках кинофестиваля «Западные ворота» показывали 10 короткометражных фильмов, программы секции «Ленфильм-клуб», фаворитов экрана из золотой коллекции мирового кино и снятые в Псковской области фильмы. Шесть лидеров национальных боролись за главный приз кинофестиваля. Главные приз кинофестиваля «Западные ворота» завоевал фильм «Товарищ ребенок» (Эстония).

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Закрытие 39-х Ганзейских дней нового времени в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
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В Пскове завершились 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени
30 июня 2019
В Пскове завершились 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени
Несколько тысяч человек собрались на церемонии закрытия 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове
30 июня 2019
Несколько тысяч человек собрались на церемонии закрытия 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове
Гости Международных Ганзейских дней в Пскове поблагодарили организаторов
30 июня 2019
Гости Международных Ганзейских дней в Пскове поблагодарили организаторов
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