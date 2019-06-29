КПРФ выдвинула своего кандидата на выборы в Псковское областное Собрание

10:44, 01 июля 2019, ПАИ

КПРФ представила в Избирательную комиссию Псковской области документы для заверения списка кандидатов от избирательного объединения на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 .

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, от КПРФ выдвинут 59-летний пскович Александр Ножка. Он имеет высшее образование, работает в ЗАО «Агрофирма «Победа» главным агрономом.

В Избиркоме отметили, что в течение трех дней будет проверен порядок выдвижения и принято решение о заверении списка. Затем кандидат сможет передать документы на выдвижение.

Ранее свои списки кандидатов передали региональные отделения партий «Яблоко», ЛДПР и «Справедливая Россия». Это Артур Гайдук от «Яблока», Артем Васильев от ЛДПР и Павел Николаев от «Справедливой России». В порядке самовыдвижения выдвинулся Андрей Гарусов.

Дополнительные выборы депутата в региональным парламент пройдут 8 сентября 2019 года, в единый день голосования.