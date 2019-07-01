Колокол для Сквера Народовластия выполняют в духе традиций псковских кузнецов

18:00, 01 июля 2019, ПАИ

Исполнение символического «вечевого колокола» для Сквера Народовластия отвечает вековым традициям псковских кузнецов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, об этом заявил автор проекта – Владимир Шуляковский, который вместе с председателем Собрания депутатов Александром Котовым побывал 1 июля в мастерской Псковского кузнечного двора, чтобы ознакомиться с ходом работ.

«То, что надо! И во всем этом псковская традиция – сквозная, вековая», - оценил Владимир Шуляковский фактуру кованой поверхности. Конечный результат, по мнению архитектора, будет гармонировать с «суровым каменно-деревянным» Псковом.

Кузнец Александр Вишневский рассказал председателю Собрания Александру Котову последовательность дальнейших действий. На сегодня готов каркас «колокола» и часть декоративных элементов поверхности, язык, буквы для слов «вече» и «совѣты». Название современного законодательного органа – Собрание – будет выступать доминантой. Высота композиции составляет около 3 метров, уже сейчас Александр Вишневский и Владимир Беженар просчитывают, как надёжнее закрепить её в наклоне – в соответствии с утверждённым проектом.

Автор идеи, кузнецы и председатель Собрания депутатов допускают подвижность замысла – основная часть конструкции останется неизменной, зато могут появиться новые декоративные элементы или измениться их форма.

«Видно, что вы подходите не формально, а творчески», - подчеркнул Александр Котов. Он остался доволен промежуточным результатом. «Мне нравится, что металл в итоге создаёт ощущение старины, а буквы передают атмосферу эпохи. Мне кажется, в конечном итоге получится замечательный объект, который станет украшением сквера», – добавил он.

Инициатива об установке символического вечевого колокола в сквере на Запсковье появилась у депутатов Псковского областного Собрания в год 25-летия регионального парламента. В канун юбилея парковую зону на пересечении улиц Леона Поземского, Труда и Волкова переименовали в «Сквер Народовластия», её центральную часть после благоустройства украсит композиция, изготовленная на средства, собранные депутатами.