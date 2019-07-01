Американский самолёт-разведчик пролетел у границ Псковской области

19:35, 01 июля 2019, ПАИ

Американский самолёт-разведчик RC-135V днем 1 июля в течение трёх часов летал вблизи российской границы. В частности, самолёт-разведчик пролетел вдоль границ Псковской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Отмечается, что американский самолёт вылетел с авиабазы в Великобритании. Самолёт-разведчик пролетел над Прибалтикой вдоль границ Псковской и Ленинградской областей. После этого воздушное судно облетело Калининградскую область со стороны Литвы, и вошло в воздушное пространство Польши.

Это уже не первый случай, когда американские самолёты проводят разведку вдоль границ России, и в частности Псковской области. Например, подобный случай был зафиксирован в январе и марте.