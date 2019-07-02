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Общество

Экипажи из 12 регионов примут участие в псковском ралли «900 озер»

53 экипажа из 12 субъектов России, а также из Белоруссии, примут участие в ралли «900 озер», которое пройдет 4-6 июля в Опочецком районе Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Псковскую область представят пилот из Великих Лук в дисциплине «2000Н» Владислав Супрун, а также экипаж Анжелики Соломенник в зачете «Наша классика».

Гонка будет носить также статус 3-го этапа Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского». Трасса будет состоять из 6-ти спецучастков. Протяженность скоростных участков сотавит 80 километров. В обеспечении безопасности на трассе организаторы приглашают волонтеров.

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