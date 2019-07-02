Операцию по спасению животных провели в Иркутской области

08:43, 03 июля 2019, ПАИ

В Тулуне Иркутской области провели операцию по спасению животных, пишет газета «Известия» со ссылкой на директора питомника для собак «К9» Вячеслава Славина.

В зоне затопления оказались безнадзорные животные и домашние собаки, которые сидели на цепях. «В первую очередь бросились на помощь тем, кто оказался в домах и кого уносило к мосту. В том районе много работали, нам очень помогли сотрудники МЧС. Большую часть собак и кошек мы оттуда и вытащили», — рассказал Вячеслав Славин. После волонтёры стали спасать собак, привязанных цепью к брёвнам, которые плавали прямо по улице.

Удалось помочь и корове, которая забралась на крышу одного из сараев. «Сдернули ее оттуда, и еще она полкилометра плыла за нами по воде. Выпустили ее на возвышенность, как и всех животных, и кажется, даже хозяин нашелся», — добавил руководитель иркутского питомника.

По его словам, в другой пострадавший от паводка город - Нижнеудинск - добраться не удалось.

Вячеслав Славин заметил, что в Иркутской области не работает ветеринарная служба, которая должна собирать трупы животных и утилизировать их. «Сейчас сложилось так, что люди даже не могут зайти на свои участки, потому что из-за жары сильно пахнут трупы разлагающихся животных», — заявил он.

2 июля 10 сотрудников Аварийно-спасательной службы Псковской области отправились в Иркутскую область для оказания помощи в городе Тулуне.

В Псковской области идет сбор средств для пострадавших от паводка в Иркутской области. Сбор средств в регионе объявил благотворительный фонд развития Псковской области «Святой Равноапостольной Княгини Ольги».