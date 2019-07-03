Госархив Псковской области обнародовал снимки празднования Кургана Дружбы 40-летней давности

13:52, 03 июля 2019, ПАИ

Государственный архив Псковской области обнародовал снимки празднования Кургана Дружбы 40-летней давности. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном учреждении, на снимках – 20-летие Кургана Дружбы в 1979 году.



Фото: Государственный архив Псковской области



Фото: Государственный архив Псковской области



Фото: Государственный архив Псковской области



Фото: Государственный архив Псковской области



Фото: Государственный архив Псковской области



Фото: Государственный архив Псковской области



Фото: Государственный архив Псковской области



Фото: Государственный архив Псковской области



Фото: Государственный архив Псковской области



Фото: Государственный архив Псковской области



















На снимках запечатлены многочисленные делегации прилегающих к Кургану районов, очень много ветеранов, живых участников партизанского движения, молодежи. Мероприятие было массовым, повезло с погодой.

В 2019 году пройдет 60-я международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из России, Белоруссии и Латвии «Курган Дружбы». Всех желающих на празднование в Себежском районе пригласил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

С программой юбилейного Кургана Дружбы можно ознакомиться ЗДЕСЬ.