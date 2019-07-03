0
15:48
Псковская область вошла в список регионов с высокой эффективностью работы МФЦ
15:40
Законодательный комитет Псковского облсобрания одобрил соглашение с Ленинградской областью об уточнении границ между регионами
15:17
Методику расчета компенсации родительской платы в образовательных учреждениях пересмотрят в Псковской области
14:38
Экологический праздник «РосянкаFest» пройдёт в Пскове 27 июля
13:52
Госархив Псковской области обнародовал снимки празднования Кургана Дружбы 40-летней давности
13:31
Обучающий семинар для НКО проводит Фонд президентских грантов в Пскове
12:26
Губернатор Псковской области отдаст месячную зарплату пострадавшим от наводнения иркутянам
Еще новости
  • Коротко
Общество

Госархив Псковской области обнародовал снимки празднования Кургана Дружбы 40-летней давности

Государственный архив Псковской области обнародовал снимки празднования Кургана Дружбы 40-летней давности. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном учреждении, на снимках – 20-летие Кургана Дружбы в 1979 году.

  • Празднование 20-летия Кургана Дружбы в 1979 году
    Фото: Государственный архив Псковской области
  • Празднование 20-летия Кургана Дружбы в 1979 году
    Фото: Государственный архив Псковской области
  • Празднование 20-летия Кургана Дружбы в 1979 году
    Фото: Государственный архив Псковской области
  • Празднование 20-летия Кургана Дружбы в 1979 году
    Фото: Государственный архив Псковской области
  • Празднование 20-летия Кургана Дружбы в 1979 году
    Фото: Государственный архив Псковской области
  • Празднование 20-летия Кургана Дружбы в 1979 году
    Фото: Государственный архив Псковской области
  • Празднование 20-летия Кургана Дружбы в 1979 году
    Фото: Государственный архив Псковской области
  • Празднование 20-летия Кургана Дружбы в 1979 году
    Фото: Государственный архив Псковской области
  • Празднование 20-летия Кургана Дружбы в 1979 году
    Фото: Государственный архив Псковской области
  • Празднование 20-летия Кургана Дружбы в 1979 году
    Фото: Государственный архив Псковской области

На снимках запечатлены многочисленные делегации прилегающих к Кургану районов, очень много ветеранов, живых участников партизанского движения, молодежи. Мероприятие было массовым, повезло с погодой. 

В 2019 году пройдет 60-я международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из России, Белоруссии и Латвии «Курган Дружбы». Всех желающих на празднование в Себежском районе пригласил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

С программой юбилейного Кургана Дружбы можно ознакомиться ЗДЕСЬ

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская область вошла в список регионов с высокой эффективностью работы МФЦ
03 июля 2019
Псковская область вошла в список регионов с высокой эффективностью работы МФЦ
Законодательный комитет Псковского облсобрания одобрил соглашение с Ленинградской областью об уточнении границ между регионами
03 июля 2019
Законодательный комитет Псковского облсобрания одобрил соглашение с Ленинградской областью об уточнении границ между регионами
Методику расчета компенсации родительской платы в образовательных учреждениях пересмотрят в Псковской области
03 июля 2019
Методику расчета компенсации родительской платы в образовательных учреждениях пересмотрят в Псковской области
Экологический праздник «РосянкаFest» пройдёт в Пскове 27 июля
03 июля 2019
Экологический праздник «РосянкаFest» пройдёт в Пскове 27 июля
Госархив Псковской области обнародовал снимки празднования Кургана Дружбы 40-летней давности
03 июля 2019
Госархив Псковской области обнародовал снимки празднования Кургана Дружбы 40-летней давности
Обучающий семинар для НКО проводит Фонд президентских грантов в Пскове
03 июля 2019
Обучающий семинар для НКО проводит Фонд президентских грантов в Пскове
Губернатор Псковской области отдаст месячную зарплату пострадавшим от наводнения иркутянам
03 июля 2019
Губернатор Псковской области отдаст месячную зарплату пострадавшим от наводнения иркутянам
Фольклорный праздник в канун дня Ивана Купалы пройдет в Пушкинском заповеднике
03 июля 2019
Фольклорный праздник в канун дня Ивана Купалы пройдет в Пушкинском заповеднике

Идет загрузка...