Комитет по законодательству Псковского облсобрания поддержал законопроект о предоставлении участков для строительства зооприютов без проведения торгов

14:45, 03 июля 2019, ПАИ

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного собрания депутатов поддержал законопроект о предоставлении земельных участков для строительства зооприютов без проведения торгов. Об этом с заседания комитета, которое проходит 3 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Законопроект внес председатель областного Собрания Александр Котов. Начальник правового управления регионального парламента Любовь Цибулькина рассказала, что в Псковской области остро стоит проблема уменьшения количества бездомных (безнадзорных) животных. Она отметила, что приюты для содержания (передержки) бездомных (безнадзорных) животных создаются в основном некоммерческими организациями и неравнодушными гражданами и содержатся, как правило, на благотворительной основе.

При этом Любовь Цибулькина напомнила, что зоозащитники приходили на прием к Александру Котову и говорили, что могли бы увеличить количество мест для бездомных животных, но есть проблема с участками. В связи с этим, продолжила начальник правового управления, разработаны поправки. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации земельный участок для строительства приюта безнадзорных животных может быть предоставлен исключительно на торгах, а некоммерческие организации в силу финансовой ограниченности не принимают участия в таких торгах.

Также предлагается предусмотреть в законе области «Об утверждении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставление земельного участка, находящегося в собственности Псковской области, муниципальной собственности, или земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, осуществляется в аренду без проведения торгов» возможность предоставления земельного участка для строительства приюта без торгов.

Любовь Цибулькина рассказала, что уже сегодня в существующих приютах проводят вакцинацию, чипирование и стерилизацию бездомных (безнадзорных) животных, а возможность получения без торгов земельного участка под строительство приюта на территории области позволит оказать поддержку некоммерческим организациям и, соответственно, снизить количество бездомных (безнадзорных) животных.

Администрация Псковской области и прокуратура поддержали законопроект. Председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев сказал, что есть предложение внести корректировку, касающуюся инвестиционных проектов.

Депутат регионального парламента Алексей Севастьянов поинтересовался, разрешена ли в зооприютах коммерческая деятельность. Любовь Цибулькина ответила, что подобная деятельность законом запрещена. «То есть аптеку или лечебницу они там сделать не смогут», – уточнил Алексей Севастьянов.