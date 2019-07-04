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Общество

Жители Дновского района посетят Курган Дружбы

Жители Дновского района примут участие в 60-й международной встрече ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из России, Белоруссии и Латвии «Курган Дружбы», которая состоится 7 июля в Себежском районе. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила начальник территориального управления Дновского района комитета по социальной защите населения региона, общественный советник губернатора по вопросам местного самоуправления Татьяна Пахомова.

В состав делегации Дновского района вошли Татьяна Пахомова и три представителя районного совета ветеранов. Советник губернатора рассказала, что делегация муниципалитета возложит цветы к памятникам.

Всех желающих на празднование в Себежском районе пригласил глава региона Михаил Ведерников. Во время мероприятия пройдут митинг, церемония возложения цветов и гирлянды славы к памятникам героев на территории трёх государств, лития по погибшим, праздничный митинг на центральной сцене, показательные выступления военнослужащих и концерт. Традиционный Костер Дружбы зажгут ветераны трёх государств. 

С программой юбилейного Кургана Дружбы можно ознакомиться ЗДЕСЬ

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