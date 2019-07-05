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Общество

Выставка к 60-летию Кургана Дружбы работает в Псковском музее-заповеднике

В Псковском музее-заповеднике работает выставка, посвященная 60-летию со дня открытия Кургана Дружбы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В экспозиции представлены книги о братском партизанском крае, фотографии с открытия «Кургана Дружбы» в 1959 году, медали «Курган Дружбы», приглашения на встречу на границу трёх государств 1982 и 1989 годов и другие архивные экспонаты.

7 июля на Кургане Дружбы состоится 60-я международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из России, Белоруссии и Латвии. Всех желающих на празднование в Себежском районе пригласил глава региона Михаил Ведерников. Во время мероприятия пройдут митинг, церемония возложения цветов и гирлянды славы к памятникам героев на территории трёх государств, лития по погибшим, праздничный митинг на центральной сцене, показательные выступления военнослужащих и концерт. Традиционный Костер Дружбы зажгут ветераны трёх государств.

С программой юбилейного Кургана Дружбы можно ознакомиться ЗДЕСЬ. О том, как проходил Курган Дружбы в прошлом году, читайте ЗДЕСЬ.

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