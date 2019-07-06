Основной гоночный день 9-го этапа Кубка России – ралли «900 озёр» начался в Псковской области

09:00, 06 июля 2019, ПАИ

Основной гоночный день 9-го этапа Кубка России – ралли «900 озер» начался 6 июля в Опочецком районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта Псковской области, в 10:00 из центра Опочки стартует первый экипаж.

В ралли принимает участие 56 экипажей, при этом 13 из них стали участниками зачёта «Наша классика», который проводится только в рамках псковских гонок.

Гонщики преодолеют около 260 километров, из которых порядка 82 километров – это шесть скоростных участков. Организаторы обновили трассу – 25% дорог будут новыми для участников ралли, а знакомые участки гонщикам предстоит проехать в обратную сторону. Дорожное покрытие – грунт, гравий.

Псковскую область представляет экипаж Анжелики Соломенник (Псков) и Сергея Алексеева (Псков), который будет соревноваться в зачёте «Наша классика», и экипаж в составе великолучанина Владислава Супруна и петербуржца Александра Гришина, который выступит в зачете 2000Н.

Также в гонке участвуют экипажи из Москвы, Санкт-Петербурга, Комсомольска-на-Амуре, Ярославля, Тулы, Смоленска, Перми, Екатеринбурга и Минска (Белоруссия). Основная зрительская зона расположится в Опочецком районе у деревни Рясино, на берегу озера.

Ралли «900 озер» также является 3-м этапом Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского», первым этапом Кубка Белоруссии по ралли-спринту и пятым этапом моносерии LADA Rally Cup.

На 18:15 запланирован финиш первого экипажа. Церемония награждения пройдет в 21:00 в Центре досуга и культуры Опочки (улица Калинина, 2а), где распологается штаб ралли.