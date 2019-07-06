605-летие со дня образования отмечает Себеж

11:04, 06 июля 2019, ПАИ

Себеж празднует 605-летие со дня образования 6 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

На центральной площади города развернулась Международная ярмарка ремесленников и мастеров современного традиционного народного творчества. Кроме этого, будут работать интерактивные, концертные площадки и выставки. Также откроют памятник воинам-интернационалистам в сквере у обелиска 150-й Идрицко-Берлинской дивизии.

В городе пройдут 8-й Чемпионат Себежского района среди любительских команд по уличному баскетболу, открытый турнир района по волейболу. А на городском стадионе состоится товарищеская встреча по футболу Себеж - Идрица в рамках Первой Лиги Чемпионата Псковской области.

Лазерное шоу, дискотека и фейерверк завершат праздник. Себежский район станет вторым муниципалитетом Псковской области, которому присвоят звание «Край партизанской славы».

В этот день, 6 июля, отмечает 780-летие со дня образования еще один город Псковской области – Порхов.