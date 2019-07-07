Михаил Ведерников о включении памятников Пскова в список ЮНЕСКО: Для нас это большая ответственность

15:44, 07 июля 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал решение 43-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО о внесении памятников древнего Пскова в Список всемирного наследия организации.

Глава региона уточнил, что речь идёт о 10 храмах Псковской области. «Проведена большая работа. Не один год мы все вместе работали на этот результат. Я хочу поблагодарить министра культуры России Владимира Мединского за оказанную поддержку. Для нас это большая ответственность, потому что, с одной стороны, приводить памятники в порядок станет сложнее, но, с другой, это всё-таки признание наших культурных и исторических объектов и хороший повод для того, чтобы к нам приезжало как можно больше туристов», - отметил Михаил Ведерников.

Он также напомнил, что в России всего 24 объекта, включённых в список ЮНЕСКО, тогда как Псков вошёл в него сразу с 10 храмами. «Пропорции вы сами понимаете. Поэтому, я надеюсь, когда мы получим документы, будем как можно шире позиционироваться, в первую очередь, для иностранных туристов», - добавил губернатор.

Михаил Ведерников пояснил, что, как только храмы будут признаны объектами, охраняемыми ЮНЕСКО, регион не сможет самостоятельно ывполнять реставрационные работы. «Поэтому все эти 10 объектов мы подавали с расчётом на то, что они находятся в хорошем состоянии», - отметил глава региона.

Заявка от Псковской области включала собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, ансамбль Спасо-Мирожского монастыря (Преображенский собор), ансамбль Снетогорского монастыря (собор Рождества Богородицы), церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья (остатки колокольни, ворота и ограда), церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления со звонницей, церковь Николы с Усохи и церковь Василия на Горке.