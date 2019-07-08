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Общество

Митрополит Тихон о памятниках Пскова в списке ЮНЕСКО: Это огромное событие для региона

Фото: Дарья Хваткова

Митрополит Псковский и Порховский Тихон назвал значимым событием включение 10 храмов Пскова в список особо охраняемых объектов ЮНЕСКО. «Это огромное событие для региона», - сказал он 8 июля на встрече с журналистами.

«Наши предки строили эти храмы сотни лет назад для молитвы», - цитирует митрополита корреспондент Псковского агентства информации.

Владыка подчеркнул, что они стали местами особой духовной силы. А теперь станут точками притяжения для тысяч туристов со всего мира, и это даст толчок для развития областной столицы и региона в целом. По сути своей, отметил митрополит, эти храмы «будут кормить псковичей, поколение за поколением». Ведь, по его словам, в Псковской области пока нет, к примеру, развитой промышленности, которая могла бы стать источником поступлений в местные бюджеты. А потому именно на туристическую отрасль делаются сейчас большие ставки.

7 июля в Баку 43-й сессии Комитета всемирного наследия организации была одобрена заявка Псковской области о включении 10 объектов в список ЮНЕСКО. В их числе: собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, ансамбль Спаси-Мирождского монастыря (Преображенский собор), ансамбль Снетогорского монастыря (Собор Рождества Богородицы), церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья (остатки колокольни, ворота и ограда), церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления со звонницей, церковь Николы со Усохи и церковь Василия на Горке.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул, что данное решение накладывает большую ответственность на регион. 

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